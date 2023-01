Zahynul jeden z pilotov zrútenej gréckej stíhačky

Atény 30. júna (TASR) - Pilot gréckych vzdušných síl prišiel o život pri havárii stíhačky F-4, ktorá sa v pondelok zrútila do Iónskeho mora západne od pobrežia Grécka. Druhý pilot je naďalej nezvestný, oznámili miestne úrady. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dvojsedadlová stíhačka, ktorá v čase nehody vykonávala cvičný let, sa do mora zrútila 25 námorných míľ (46 kilometrov) od vojenského letiska v mestečku Andravida na polostrove Peloponéz, uviedli grécke vzdušné sily.



Dodali, že do pátrania po pilotoch boli zapojené záchranárske helikoptéry i plavidlá pobrežnej stráže. Záchranári našli telo jedného z pilotov zhruba šesť hodín po páde stíhačky. Po jeho kolegovi naďalej pátrajú.



Stíhačky F-4 americkej výroby, ktoré sa označujú aj názvom Phantom, patria k najstarším zariadeniam v arzenáli gréckej armády, píše AFP. Grécka vláda prvýkrát zakúpila stíhačky F-4 ešte v roku 1974.