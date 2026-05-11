Jeden z repatriovaných pasažierov lode MV Hondius mal pozitívny test

Cestujúci sa vyloďujú z výletnej lode MV Hondius postihnutej hantavírusom v prístave Granadilla na Tenerife na Kanárskych ostrovoch v Španielsku v nedeľu 10. mája 2026. Foto: TASR/AP

Amerických občanov evakuovali z Kanárskych ostrovov, kde výletná loď v súčasnosti kotví.

Autor TASR
Washington 11. mája (TASR) - Jeden zo 17 Američanov repatriovaných z výletnej lode MV Hondius, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, mal pozitívny test. Oznámilo to v nedeľu americké ministerstvo zdravotníctva, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Jeden pasažier má momentálne mierne príznaky a ďalší pasažier mal mierne pozitívny PCR test na andský vírus,“ uviedol americký rezort zdravotníctva. Obaja v súčasnosti letecky cestujú v bioochranných jednotkách „z dôvodu mimoriadnej opatrnosti“.

Amerických občanov evakuovali z Kanárskych ostrovov, kde výletná loď v súčasnosti kotví. Po pristátí v Spojených štátoch ich prevezú do špecializovaného centra v štáte Nebraska. Osoba s miernymi príznakmi bude prevezená do iného centra.

Od vypuknutia nákazy na lodi MV Hondius zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami.
