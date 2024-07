Jeden zo šéfov izraelskej tajnej služby Šin bet sa vzdal funkcie

Tel Aviv 10. júla (TASR) - Šéf izraelskej tajnej služby Šin bet, ktorý zodpovedal za jej činnosť v južných oblastiach krajiny, v stredu odstúpil zo svojej funkcie. Podľa izraelských médií to súvisí so zlyhaním okolo vlaňajšieho útoku militantného hnutia Hamas na Izrael, uvádza TASR.



Portál The Times of Israel (TOI) citujúc stanicu Channel 12 napísal, že ide o prvého predstaviteľa služby, ktorý odstúpil pre útok Hamasu zo 7. októbra 2023. Vo funkcii ho nahradí vysokopostavený dôstojník Šin bet z pobočky na Západnom brehu Jordánu.



Nemenovaný predstaviteľ vo svojom poslednom prejave uviedol, že cítil "osobnú a morálnu povinnosť požiadať o odpustenie všetkých, ktorých blízki boli zavraždení, ktorých deti padli v boji, ktorí boli zajatí a vrátení do Izraela, a tých, ktorí sú stále v zajatí nepriateľa, a všetkých, ktorí sa stali vysídlencami vo svojej krajine".



V apríli tohto roku sa funkcie vzdal aj šéf spravodajskej služby izraelskej armády Aharon Haliva. Ten už krátko po teroristickom útoku Hamasu prijal plnú zodpovednosť za zlyhania, ktoré k tejto koordinovanej akcii palestínskych kománd viedli.



Podľa stanice CNN sa v Izraeli čoraz častejšie ozývajú výzvy na vytvorenie vyšetrovacej komisie, ktorá by skúmala pochybenia bezpečnostných a spravodajských služieb. Odborníci však tvrdia, že za vlády Benjamina Netanjahua je zriadenie takejto komisie nepravdepodobné.