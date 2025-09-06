< sekcia Zahraničie
Jedenásť policajtov utrpelo zranenia pri protestoch v Novom Sade
Protesty sa v Srbsku konajú od novembra minulého roka po tragickej nehode, keď sa zrútil betónový prístrešok na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade a zahynulo 16 ľudí.
Autor TASR
Nový Sad 6. septembra (TASR) - Jedenásť policajtov utrpelo zranenia a viacero demonštrantov bolo zadržaných počas piatkových protivládnych protestov v meste Nový Sad na severe Srbska. Informoval o tom prezident Aleksandar Vučič, píše TASR.
Podľa agentúry Reuters polícia použila proti demonštrantom slzotvorný plyn a omračujúce granáty na univerzitnom kampuse v snahe rozohnať protestujúcich. Úrady zatiaľ zverejnili iba počet zranených policajtov. Vučič podľa HINA vyhlásil, že policajti „ktorí pokojne stáli pred Filozofickou fakultou v Novom Sade, boli napadnutí bezdôvodne“.
Protest zorganizovali študenti, ktorí požadujú predčasné voľby s cieľom zosadiť prezidenta a jeho vládnu Srbskú pokrokovú stranu (SNS). Vučič zdôraznil, že „nedovolíme zničiť štátne inštitúcie“ a obvinil zahraničné bezpečnostné služby z podpory protivládnych demonštrantov. Zároveň oznámil, že jeho podporovatelia usporiadajú v nedeľu podujatia vo viacerých mestách po celej krajine.
Protesty sa v Srbsku konajú od novembra minulého roka po tragickej nehode, keď sa zrútil betónový prístrešok na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade a zahynulo 16 ľudí. Podľa veľkej časti verejnosti k tragédii prispela korupcia a laxnosť úradníkov. Podujatia boli prevažne pokojné až do 13. augusta, keď pri zrážkach utrpeli zranenia desiatky policajtov a civilistov.
