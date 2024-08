Jedenásťročného Mikaela vláda zatiaľ nedeportuje do Arménska

Brusel/Amsterdam 28. augusta (TASR) - Holandská verejnosť v priebehu tohto leta žije aj príbehom 11-ročného Mikaela a jeho matky, ktorým hrozí deportácia do Arménska. Mikael, ktorý sa narodil v Holandsku a v Arménsku nikdy nebol a ktorý za svoj domov považuje Holandsko, si zatiaľ môže vydýchnuť, lebo jeho deportáciu dočasne odložili. Na stredajšie správy holandských médií upozornil spravodajca TASR.



Pre verejnoprávnu televíziu NOS to potvrdila organizácia na ochranu práv detí Defense for Children. K dočasnému pozastaveniu procesu deportácie 11-ročného chlapca z Amsterdamu a jeho matky došlo po tom, ako podali novú žiadosť o pobyt na Imigračný a naturalizačný úrad (IND).



Podľa informácií denníka Volkskrant žiadosť podal Mikaelov otec, ktorý má povolenie na pobyt v Holandsku, čo právne zlepšuje vyhliadky chlapca zostať v krajine, kde sa narodil. Mikaelov otec je tiež Armén, ale na rozdiel od jeho matky má povolenie na pobyt. Je ženatý s Holanďankou a jeho deti, nevlastní Mikaelovi súrodenci, majú holandské občianstvo.



IND pre médiá naznačil, že žiadosť Mikaelovho otca plánuje spracovať "urýchlene". To, že chlapcov biologický otec s ním udržiava kontakty a majú dobré vzťahy, treba právne zohľadniť, rovnako ako aj skutočnosť, že nemožno oddeliť matku od svojho syna, k čomu by došlo v prípade jej deportácie do Arménska.



Štátna rada v júli rozhodla, že Mikael a jeho matka nemôžu zostať v Holandsku, pretože boli príliš dlho mimo dohľadu príslušných orgánov. Rozsudok im dal 28 dní na odchod do Arménska. Táto zákonná lehota vypršala v utorok 27. augusta.



Hroziaca deportácia matky so synom vyvolalo veľkú pozornosť holandskej verejnosti. Chlapca sa zastala starostka Amsterdamu Femke Halsemová, ktorá jeho prípad riešila s vládou. Celá ľavicová opozícia vyzvala ministerku pre azyl Marjolein Faberovú z krajne pravicovej Strany slobody (PVV), aby vláda chlapca nedeportovala po vyhláseniach, že nemôžu existovať žiadne výnimky.



V prospech Mikaela sa konal aj protestný pochod, bola spustená petícia a e-mailová kampaň, ktoré majú už desaťtisíce podpisov občanov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)