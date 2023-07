Jediná ruská lietadlová loď sa možno vráti do služby koncom roka 2024

Moskva 4. júla (TASR) - Jediná ruská lietadlová loď Admirál Kuznecov bude možno po sérií meškajúcich opráv znovu nasadená do služby koncom budúceho roka, uviedla v utorok ruská štátna agentúra TASS. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Tento lietadlový krížnik bol spustený na vodu v roku 1985 a mal absolvovať sériu opráv, po ktorej mal byť v roku 2023 opäť nasadený do služby.



"Podľa upraveného plánu by sa továrenské morské skúšky lietadlovej lode mali začať na jar 2024," cituje TASS nemenovaný zdroj z oblasti obrany.



"Ak testy nepreukážu chyby, tak loď bude možné odovzdať flotile na konci roka 2024. Ak testy neprebehnú dobre, tak bude nevyhnutné to presunúť na rok 2025," uviedol zdroj.



V decembri 2019 zahynul pri požiari na palube lode Admirál Kuznecov najmenej jeden príslušník armády a 12 ľudí utrpelo zranenia. Rok predtým utrpela loď škody pri opravách, keď sa potopil plávajúci dok, na ktorom bola, a do jej paluby narazil žeriav.



Táto jediná ruská lietadlová loď sa v roku 2017 tiež stala neslávnou známou v Británii, keď ju vtedajší minister obrany Michael Fallon označil za "loď hanby", pretože z nej stúpal čierny dym, keď prechádzala vodami blízko anglického pobrežia.