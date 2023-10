Jedinej elektrárni v pásme Gazy dochádza palivo, chystajú odstávku

Gaza 11. októbra (TASR) - Jedinej elektrárni v pásme Gazy údajne zostáva palivo už len na pár hodín. Oznámil to v stredu tamojší energetický úrad s tým, že elektráreň popoludní odstaví. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Palestínska enkláva by sa tak následne mala ocitnúť celkom bez prúdu. Izrael už predtým informoval, že v reakcii na útoky palestínskeho hnutia Hamas na svojom území preruší všetky dodávky elektriny do Gazy.



Všetky priechody do pásma Gazy sú zatvorené. Na toto územie tak nie je aktuálne možné doviesť palivo potrebné v zmienenej elektrárni či generátory, na ktoré sa tam dlhodobo spoliehajú obyvatelia aj aktuálne preťažené nemocnice.



Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) taktiež v stredu upozornila, že nemocnice v pásme Gazy trpia nedostatkom liekov, zdravotníkov aj elektriny, informuje stanica CNN.



Niektoré tamojšie nemocnice majú podľa MSF dostatok paliva do generátorov len na približne štyri dni. MSF tiež uviedla, že jej miestna klinika bola v pondelok "mierne poškodená" pri výbuchu, naďalej je však prevádzkyschopná.



Hamas, ktorý ovláda pásmo Gazy, spustil uplynulú sobotu ráno prekvapivý útok na Izrael, ktorý následne odpovedal odvetnými údermi. Strety si na oboch stranách vyžiadali už stovky obetí.



Izrael hlásil v stredu ráno vyše 1200 obetí na životoch a najmenej 3000 zranených. Palestínske ministerstvo zdravotníctva uvádza po odvetných útokoch Izraela v Gaze už najmenej 950 mŕtvych a 5000 zranených.