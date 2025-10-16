< sekcia Zahraničie
Jedna osoba zahynula a dve utrpeli zranenia pri útoku na Ukrajine
Moskva/Kyjev 16. októbra (TASR) - Najmenej jedna osoba zahynula a dve ďalšie utrpeli zranenia pri útoku na východoukrajinské mesto Horlivka, uviedli v stredu ruské úrady okupujúce oblasť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ukrajina podnikla raketové a dronové údery, uviedol na platforme Telegram Ruskom dosadený líder ukrajinskej Doneckej oblasti Denis Pušilin. Podľa jeho slov došlo k poškodeniu obytných budov, škôl a vodárne. DPA pripomína, že až 70 percent oblasti spravuje Rusko.
Dve osoby utrpeli zranenia aj pri ruskom dronovom útoku na Černihivskú oblasť na severovýchode Ukrajiny, uviedli tamojší predstavitelia. Gubernátor Viačeslav Čaus na Telegrame upresnil, že došlo k zásahu dvoch obytných budov a ďalšej civilnej infraštruktúry pri útoku na mesto Nižin. V príspevku na Facebooku starosta mesta Olexandr Kodola vyzval obyvateľov, aby si urobili zásoby vody a nabili mobilné telefóny a prenosné nabíjačky pred útokmi na kritickú infraštruktúru.
Ukrajina sa bráni proti ruskej invázii už viac ako tri a pol roka. V súčasnosti je už takmer pätina územia pod správou Ruska, píše DPA.
