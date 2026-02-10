< sekcia Zahraničie
Jedna z budov EP bude niesť meno svojho bývalého šéfa Davida Sassoliho
Meno bývalého šéfa europarlamentu ponesie budova na bruselskej ulici Rue de Trves neďaleko námestia Place du Luxembourg.
Autor TASR
Brusel 10. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) pomenuje jednu zo svojich budov po nebohom bývalom predsedovi tejto inštitúcie Davidovi Sassolim. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy agentúry ANSA.
„Líderstvo Davida Sassoliho sa vyznačovalo odvahou, ľudskosťou a neochvejnou vierou v Európu. Pomenovanie jednej z našich budov po ňom nie je len poctou, ale aj vyhlásením. Časť tohto parlamentu bude navždy patriť jemu, ako svedectvo o jeho oddanosti európskym hodnotám,“ uviedla súčasná predsedníčka EP Roberta Metsolová.
Meno bývalého šéfa europarlamentu ponesie budova na bruselskej ulici Rue de Trves neďaleko námestia Place du Luxembourg. Sassoli bol za predsedu Európskeho parlamentu zvolený 3. júla 2019 a túto funkciu zastával až do svojej smrti 11. januára 2022.
David Maria Sassoli sa narodil 30. mája 1956 v talianskej Florencii. Začínal ako agentúrny novinár a neskôr pracoval pre rímsky denník Il Giorno. Do politiky vstúpil v roku 2009, stal sa členom talianskej Demokratickej strany (PD), za ktorú v tom istom roku úspešne kandidoval za poslanca EP. V roku 2013 sa neúspešne uchádzal o post primátora Ríma.
