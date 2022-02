Jedna z ikonických sôch Moai sa vracia na Veľkonočný ostrov

Pôvodní obyvatelia ostrova Rapa Nui, čo je miestny názov Veľkonočného ostrova, sú pripravení na slávnostnú ceremóniu v Národnom historickom múzeu v Santiagu pri príležitosti návratu jednej z ikonických sôch Moai na Veľkonočný ostrov v pondelok 21. februára 2022. Foto: TASR/AP

Santiago 22. februára (TASR) - Jedna z ikonických sôch, ktoré ozvláštňujú Veľkonočný ostrov (územie Čile), sa v pondelok "vydala na cestu" do svojej pôvodnej zeme – po tom, ako ju v minulosti premiestnili do čilského hlavného mesta Santiago, kde bola uchovávaná od roku 1870.TASR túto správu v utorok prevzala zo spravodajského servisu britského denníka The Guardian.Návrat sochy prislúchajúcej do kultúry Moai prichádza po dlhoročnej kampani za je vrátenie na ostrov Rapa Nui, čo je miestny názov Veľkonočného ostrova.Predmetnú sochu s hmotnosťou 715 kilogramov transportujú nákladným vozidlom do čilského prístavného mesta Valparaíso, kde sa nalodí na námorné plavidlo smerujúce na Rapa Nui. Plavba potrvá približne päť dní.Iniciatíva je súčasťou repatriačného programu, ktorého cieľom je vrátiť na ostrov pozostatky predkov, posvätné a pohrebné predmety. Podobné rokovania sa uskutočnili s cieľom pokúsiť sa získať jeden z exemplárov Moai z Britského múzea.uviedla čilská ministerka kultúry Consuelo Valdésová.Rapa Nui, ostrov ležiaci viac ako 3000 kilometrov od pobrežia Čile, má vyše 1000 záhadných kamenných sôch – obrovských hláv, ktoré boli vytesané pred stáročiami obyvateľmi tohto ostrova.