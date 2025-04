Jedna z odnoží jakuzy uviedla, že už nebude robiť problémy

Tokio 10. apríla (TASR) - Jedna z frakcií japonskej zločineckej organizácie jakuza predostrela úradom písomný záväzok, že ukončí svoje vojny s odštiepeneckými skupinami. S odvolaním sa na japonskú políciu o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



Tento záväzok na seba prijali vysokopostavení členovia klanu Jamaguči-gumi, najväčšieho, najstaršieho a najznámejšieho z japonských zločineckých syndikátov, ktorí v pondelok na policajnú prefektúru provincie Hjógo v Kóbe prišli s písomným vyhlásením, že ich gang „ukončí všetky boje“ s odštiepencami a „nebude robiť žiadne problémy.“



Boje medzi gangmi sa zintenzívnili, odkedy sa v roku 2015 od Jamaguči-gumi oddelilo viac ako tucet gangov a vytvorilo novú skupinu - Kóbe Jamaguči-gumi. Do minulého roka sa po celom Japonsku odohralo 150 incidentov spojených s ich konfliktom.



Policajný úradník z Hjóga uviedol, že plány odštiepeneckých skupín teraz zostávajú nejasné. Vyšetrovatelia celú situáciu dôsledne monitorujú, keďže sľub Jamaguči-gumi môže byť len jednostranným vyhlásením.



Od začiatku ich vojny o územie a sféry vplyvu sa početnosť oboch odnoží jakuzy rok čo rok znižuje: podľa najnovších údajov polície počet členov skupín jakuzy dosiahol v roku 2024 po rokoch poklesu nové minimum 18.800, pričom vôbec prvýkrát klesol pod hranicu 20.000, k čomu došlo čiastočne v dôsledku prísnejších policajných zásahov.



Spravodajský web Japan Times spresnil, že celkový počet členov a kvázi členov Jamaguči-gumi predstavoval na konci roku 2024 približne 6900 osôb, čo je výrazný pokles v porovnaní so stavom na konci roku 2015, keď ich bolo približne 14.100. Počet členov a kvázi členov Kóbe Jamaguči-gumi sa znížil ešte prudšie - na približne 320 osôb z predchádzajúcich približne 6100 osôb.



Jamaguči-gumi patrí medzi najbohatšie gangsterské organizácie na svete - ročne získava miliardy dolárov z vydierania, hazardných hier, prostitúcie, obchodovania so zbraňami, drogami, nehnuteľnosťami a stavebnými úplatkami. Jej členovia sa podieľajú aj na manipulácii s obchodovaním na burze a internetovej pornografii.



Svoje sídlo má Jamaguči-gumi v meste Kóbe, ale pôsobí po celom Japonsku a má aj zahraničné operácie.