Kandidáta na prezidenta Tuniska zadržali krátko po prepustení z väzby

Tunis 6. septembra (TASR) - Kandidáta na post tuniského prezidenta Ajášího Zámmila zadržali krátko po tom, ako ho prepustili z vyšetrovacej väzby, kde bol pre podozrenie z falšovania podpisov na podporu svojej kandidatúry. Z toho istého dôvodu ho teraz znovu umiestnili do väzby v inom meste, uviedol v piatok jeho právny zástupca. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podnikateľ Zámmil je jedným z troch kandidátov, ktorých schválila tuniská volebná komisia do októbrových prezidentských volieb. Spolu s exposlancom Zuhajrom Maghzáwím by sa mal postaviť úradujúcemu prezidentovi Kajsovi Saídovi.



Súd v meste Manúba vo štvrtok večer nariadil u Zámmila dočasné prepustenie z väzby, kde bol od pondelka. Krátko potom ho však pre tie isté podozrenia znovu zadržali a dali do väzby v inom meste, vzdialenom 150 kilometrov. Budúcu stredu sa postaví pred súd v meste Džandúba.



Jeho právnik uviedol, že momentálne sa vedie vyšetrovanie v 25 prípadoch týkajúcich sa zberu podpisov na podnikateľovu kampaň. Podľa neho však nie je jasné, či bude Zámmil vyšetrovaný vo všetkých z nich.



V pondelok ho zadržali niekoľko hodín predtým, ako volebná komisia zverejnila konečný zoznam mien kandidátov na prezidentský post, na ktorom figuruje spolu s Maghwázím a Saídom.



Komisia zároveň odmietla kandidatúru ďalších troch osôb, a to napriek súdnym rozhodnutiam v ich prospech. Podľa nej nepredložili dostatočný počet platných podpisov na podporu svojej kandidatúry. Sú nimi poradca bývalého prezidenta Munsifa Marzúkího Imád Dájmí, exminister zdravotníctva Mundir Zinájdí a líder opozičnej strany Abdallatíf Makkí. Okrem nich komisia nepripustila do volieb ďalších 14 uchádzačov.



Odborníci sú podľa AFP presvedčení, že zamietnutí kandidáti mali v októbrových voľbách šancu zvíťaziť nad Saídom. Ten je pri moci od roku 2019, ale odvtedy si ju výrazne posilnil a vládne dekrétmi.



Európska únia vo štvrtok uviedla, že aktuálny vývoj v Tunisku vrátane zadržania Zámmila a zamietnutia troch kandidátov svedčí o "pokračujúcom obmedzovaní demokratického priestoru" v krajine, v ktorej sa začali protesty tzv. arabskej jari v roku 2011.