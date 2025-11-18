< sekcia Zahraničie
Jednému z 25 nigérijských dievčat unesených gangom sa podarilo ujsť
Niekoľko hodín po únose študentka utiekla z lesov a v pondelok neskoro večer dorazila domov, uviedol riaditeľ školy, ktorú dievča navštevovalo.
Autor TASR
Lagos 18. novembra (TASR) - Jedna z 25 školáčok, ktoré v pondelok uniesli ozbrojenci zločineckého gangu z dievčenského internátu v severozápadnej Nigérii, utiekla zo zajatia a vrátila sa domov. V utorok o tom informoval riaditeľ školy agentúru AP, píše TASR.
Niekoľko hodín po únose študentka utiekla z lesov a v pondelok neskoro večer dorazila domov, uviedol riaditeľ školy, ktorú dievča navštevovalo.
Polícia uviedla, že ozbrojený gang „vtrhol do budovy štátnej strednej školy pre dievčatá“ v štáte Kebbi v pondelok okolo 4.00 h miestneho času (5.00 h SEČ). Na miesto úrady okamžite vyslali bezpečnostné zložky, no bolo už neskoro. Ozbrojenci pri útoku zabili jedného zamestnanca školy a ďalšieho zranili.
Severozápad Nigérie dlhodobo terorizujú zločinecké skupiny, ktoré kradnú dobytok, prepadávajú dediny, unášajú a zabíjajú obyvateľov, rabujú a vypaľujú domy. Ide o dôsledok vysokej miery chudoby, nezamestnanosti a rozšíreného nelegálneho obchodu so strelnými zbraňami, konštatuje AFP.
V roku 2014 vtrhli do internátnej školy v oblasti Chibok desiatky zločincov z islamistickej skupiny Boko Haram a uniesli 276 žiačok vo veku 12–17 rokov.
Krajina v roku 2022 prijala zákon zakazujúci vyplatenie výkupného únoscom, mnoho rodín však uvádza, že inú možnosť na záchranu príbuzných nemá.
Niekoľko hodín po únose študentka utiekla z lesov a v pondelok neskoro večer dorazila domov, uviedol riaditeľ školy, ktorú dievča navštevovalo.
Polícia uviedla, že ozbrojený gang „vtrhol do budovy štátnej strednej školy pre dievčatá“ v štáte Kebbi v pondelok okolo 4.00 h miestneho času (5.00 h SEČ). Na miesto úrady okamžite vyslali bezpečnostné zložky, no bolo už neskoro. Ozbrojenci pri útoku zabili jedného zamestnanca školy a ďalšieho zranili.
Severozápad Nigérie dlhodobo terorizujú zločinecké skupiny, ktoré kradnú dobytok, prepadávajú dediny, unášajú a zabíjajú obyvateľov, rabujú a vypaľujú domy. Ide o dôsledok vysokej miery chudoby, nezamestnanosti a rozšíreného nelegálneho obchodu so strelnými zbraňami, konštatuje AFP.
V roku 2014 vtrhli do internátnej školy v oblasti Chibok desiatky zločincov z islamistickej skupiny Boko Haram a uniesli 276 žiačok vo veku 12–17 rokov.
Krajina v roku 2022 prijala zákon zakazujúci vyplatenie výkupného únoscom, mnoho rodín však uvádza, že inú možnosť na záchranu príbuzných nemá.