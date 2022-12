Jedno z dievčat napadnutých pri škole v Nemecku zraneniam podľahlo

Berlín 5. decembra (TASR) - V pondelok zomrelo jedno z dvoch dievčat, ktoré ráno vážne zranil zatiaľ neznámy páchateľ v juhonemeckom meste Illerkirchberg. Oznámila to tamojšia polícia, ktorú cituje regionálna stanica Südwestrundfunk (SWR).



Neznámy muž dvojicu dievčat napadol o 7.30 h, keď išli do školy v meste Illerkirchberg západne od Mníchova. Obe dievčatá po útoku previezli do nemocnice. Staršie z nich, 14-ročné, zraneniam podľahlo, o rok mladšie dievča je vo vážnom stave, uvádza agentúra AP.



Polícia po príchode na miesto činu zistila, že podozrivý utiekol do neďalekej budovy. Preventívne zadržala troch ľudí, ktorí v tom čase boli v tomto objekte, medzi nimi aj domnelého páchateľa. O zadržaných však zatiaľ podrobnejšie neinformovala.



Denník Bild uviedol, že páchateľ bol vyzbrojený nožom. Samotná polícia však bezprostredne neuviedla, aká zbraň bola pri útoku použitá a neurčila ani motív tohto činu.