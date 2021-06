Jednotku polície vo Frankfurte nad Mohanom vyšetrujú pre extrémizmus

Berlín 9. júna (TASR) - Polícia v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom v stredu oznámila, že vyšetruje člena svojej taktickej jednotky, ktorý si mal vymieňať správy s krajne pravicovým obsahom. Informuje o tom agentúra AP.



Frankfurtský policajný prezident Gerhard Bereswill spresnil, že členovia danej jednotky v súčasnosti svoju prácu nevykonávajú a jedného z nich z útvaru prepustili.



"Je to hrozné, je to závažné, čo tu bolo predložené," povedal Bereswill v súvislosti s údajnou konverzáciou bez uvedenia podrobností. Polícia spolkovej krajiny Hesensko v stredu prehľadala domovy a pracoviská šiestich zamestnancov útvaru. Ako informovala prokuratúra vo Frankfurte nad Mohanom, k objaveniu konverzácií viedlo podozrenie, že 38-ročný dôstojník vlastní a distribuuje fotografie s vyobrazením zneužívania detí.



Podľa prokuratúry čelí 19 slúžiacich a jeden bývalý policajt vo veku od 29 do 54 rokov podozreniam z vymieňania si správ vrátane fotografií s nacistickou tematikou, čo je na základe nemeckého zákona zakázané.



Miestni predstavitelia vyjadrili znepokojenie v súvislosti s krajne pravicovými náladami v radoch polície a armády krajiny. Nemecké ministerstvo obrany vlani rozpustilo jednotku elitného vojenského komanda Kommando Spezialkräfte (KSK) pre podozrenia z krajne pravicového extrémizmu, dodáva AP.