Jednotky NATO chránia radnice v Kosove pred protestujúcimi Srbmi

Leposavič 29. mája (TASR) - Vojaci mierových síl NATO vytvorili v pondelok bezpečnostné kordóny okolo radníc v štyroch obciach na severe Kosova, aby ich chránili pred útokmi tamojších Srbov. Miestni Srbi protestujú proti tomu, že aby sa funkcií starostov v prevažne srbských obciach ujali zvolení zástupcovia z radov etnických Albáncov. Samotní Srbi komunálne voľby bojkotovali.



Podľa správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na očitých svedkov v obci Zvečan príslušníci kosovskej štátnej polície rozprašovala paprikový sprej, aby zahnali dav Srbov, ktorí prerazili bezpečnostnú barikádu a snažili sa vtrhnúť do budovy obecného úradu. V miestnej expozitúre polície pracujú výlučne etnickí Albánci, keďže Srbi jej rady vlani opustili.



V meste Leposavič, blízko hraníc so Srbskom, americké mierové jednotky v špeciálnom výstroji na zásahy počas nepokojov rozvinuli okolo obecného úradu ostnatý drôt, aby jeho budovu ochránili pred stovkami rozzúrených Srbov, ktorí sa zhromaždili v blízkosti.



Podobné preventívne opatrenia prijali jednotky KFOR aj na ochranu radníc v obciach Zubin Potok a Severná Mitrovica.



Etnickí Albánci tvoria viac ako 90 percent obyvateľstva celého Kosova, ale Srbi žijúci na severe Kosova požadujú realizáciu desaťročia starej dohody sprostredkovanej EÚ o vytvorení združenia autonómnych obcí v ich "srbskej" oblasti.



Srbi sa v apríli odmietli zúčastniť na miestnych voľbách. Tak sa aj stalo, že v štyroch obciach s väčšinovým srbským obyvateľstvom zvíťazili kandidáti etnických Albáncov. Voliť vtedy prišlo 3,5 percenta voličov.



Srbi vyzvali kosovskú vládu, aby odvolala etnických albánskych starostov z radníc a umožnila miestnym samosprávam financovaným Belehradom vrátiť sa k svojim povinnostiam.



V piatok troch zo štyroch starostov odprevadila do ich kancelárií kosovská polícia, ktorá bola pri tom vystavená útokom kameňmi. Na konanie protestujúcich polícia odpovedala slzotvorným plynom a vodným delom.



Spojené štáty a ich spojenci, ktorí podporujú nezávislosť Kosova, v piatok pokarhali Prištinu za stupňovanie napätia so Srbskom. Uviedli, že použitie sily na dosadenie starostov v oblastiach s väčšinovým srbským obyvateľstvom podkopáva snahy o normalizáciu vzájomných vzťahov.



Aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v nedeľu vyzval kosovskú vládu, aby zmiernila napätie so Srbskom. "Priština musí deeskalovať a nepodnikať jednostranné destabilizujúce kroky," uviedol Stoltenberg vo svojom tvíte.



Srbi, ktorí tvoria väčšinu na severe Kosova, nikdy neprijali vyhlásenie jeho nezávislosti od Srbska (v roku 2008) a viac ako dve desaťročia po povstaní kosovských Albáncov proti represívnej srbskej vláde stále považujú Belehrad za svoje hlavné mesto. Nezávislosť Kosova odmieta uznať aj samotné Srbsko, uvádza Reuters.