< sekcia Zahraničie
Jednotky SAE opustili Jemen, Saudská Arábia bombardovala letisko
Vojenská misia SAE sa v Jemene skončila v roku 2019. V krajine však ostali jednotky zapojené podľa SAE do protiteroristickej činnosti.
Autor TASR
Saná 2. januára (TASR) - V piatok opustili Jemen posledné vojenské jednotky Spojených arabských emirátov (SAE) na základe výzvy Saudskej Arábie z utorka. SAE podporujú povstalcov z Južnej prechodnej rady (STC) a koalícia vedená Rijádom v piatok popoludní pokračovala v útokoch na ciele STC a zasiahla letisko v meste Sajún. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„SAE ukončili prítomnosť svojich protiteroristických síl,“ potvrdil predstaviteľ vlády, podľa ktorého sú SAE „naďalej odhodlané viesť dialóg smerom k deeskalácii a medzinárodne podporovanému procesu ako jedinou udržateľnou cestou k mieru“.
Vojenská koalícia na čele s Rijádom medzičasom zasiahla letisko v juhojemnskom meste Sajún. Agentúre AFP to potvrdili očití svedkovia a zdroj z STC. Dopoludnia zasiahla aj tábor STC v provincii Hadramaut.
Sily STC začiatkom decembra spustili v južnom Jemene ofenzívu. Podarilo sa im prevziať kontrolu nad rozsiahlymi časťami provincie Hadramaut bohatej na ropu a časťou susednej provincie Mahra. Vytlačili odtiaľ jednotky lojálne jemenskej vláde napojené na islamistické sily, ktoré v minulosti podporovala Saudská Arábia.
Rijád prostredníctvom svojho ministerstva zahraničných vecí označil podporu ofenzívy separatistov zo strany SAE za hrozbu pre svoju bezpečnosť, ako aj pre bezpečnosť a stabilitu Jemenskej republiky. Vládu v Abú Zabí vyzval, aby z krajiny stiahla všetky svoje jednotky.
Vojenská misia SAE sa v Jemene skončila v roku 2019. V krajine však ostali jednotky zapojené podľa SAE do protiteroristickej činnosti.
STC dlhodobo bojuje za nezávislý štát v južnom Jemene, ktorý bol britskou kolóniou. V roku 1967 tam vznikla Ľudová demokratická republika Jemen so silnými väzbami na Sovietsky zväz. V tom čase existoval na severe silno konzervatívny štát. Obe časti sa 22. mája 1990 formálne zjednotili, ale napätie medzi nimi pretrvávalo a do následnej občianskej vojny sa v roku 2015 zapojila aj Saudská Arábia a Irán, STC zase vojensky a politicky podporujú Spojené arabské emiráty.
„SAE ukončili prítomnosť svojich protiteroristických síl,“ potvrdil predstaviteľ vlády, podľa ktorého sú SAE „naďalej odhodlané viesť dialóg smerom k deeskalácii a medzinárodne podporovanému procesu ako jedinou udržateľnou cestou k mieru“.
Vojenská koalícia na čele s Rijádom medzičasom zasiahla letisko v juhojemnskom meste Sajún. Agentúre AFP to potvrdili očití svedkovia a zdroj z STC. Dopoludnia zasiahla aj tábor STC v provincii Hadramaut.
Sily STC začiatkom decembra spustili v južnom Jemene ofenzívu. Podarilo sa im prevziať kontrolu nad rozsiahlymi časťami provincie Hadramaut bohatej na ropu a časťou susednej provincie Mahra. Vytlačili odtiaľ jednotky lojálne jemenskej vláde napojené na islamistické sily, ktoré v minulosti podporovala Saudská Arábia.
Rijád prostredníctvom svojho ministerstva zahraničných vecí označil podporu ofenzívy separatistov zo strany SAE za hrozbu pre svoju bezpečnosť, ako aj pre bezpečnosť a stabilitu Jemenskej republiky. Vládu v Abú Zabí vyzval, aby z krajiny stiahla všetky svoje jednotky.
Vojenská misia SAE sa v Jemene skončila v roku 2019. V krajine však ostali jednotky zapojené podľa SAE do protiteroristickej činnosti.
STC dlhodobo bojuje za nezávislý štát v južnom Jemene, ktorý bol britskou kolóniou. V roku 1967 tam vznikla Ľudová demokratická republika Jemen so silnými väzbami na Sovietsky zväz. V tom čase existoval na severe silno konzervatívny štát. Obe časti sa 22. mája 1990 formálne zjednotili, ale napätie medzi nimi pretrvávalo a do následnej občianskej vojny sa v roku 2015 zapojila aj Saudská Arábia a Irán, STC zase vojensky a politicky podporujú Spojené arabské emiráty.