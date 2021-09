Jednotné Rusko podľa predbežných výsledkov získalo viac ako 49 percent

Moskva 20. septembra (TASR) – Vládnúca strana Jednotné Rusko na základe predbežných výsledkov získala v parlamentných voľbách viac ako 49 percenta hlasov a obhájila parlamentnú väčšinu, informovali v pondelok agentúry Reuters a TASS.



Ústredná volebná komisia (ÚVK) oznámila, že po sčítaní 85 percent všetkých hlasov získalo Jednotné Rusko podporu 49,76 percenta voličov. Za ňou nasleduje Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF) s 19,61 percenta hlasov.



Tretie miesto by malo patriť Liberálnodemokratickej strane Ruska (7,53 percenta), štvrtá je podľa predbežných výsledkov strana Spravodlivé Rusko-Patrioti-Za pravdu s 7,34 percenta hlasov a piaty subjekt Noví ľudia (5,31 percent).



Týchto päť strán by malo dosiahnuť hranicu piatich percent potrebnú na vstup do parlamentu, pripomína TASS.



Jednotné Rusko obhájilo svoju parlamentnú väčšinu, hoci zaznamenalo viac ako desaťpercentnú stratu v porovnaní predchádzajúcimi voľbami, píše Reuters. Vo voľbách v roku 2016 táto strana, ktorá podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina, získala vyše 54 percent hlasov.



Stratu podpory podľa Reuters spôsobili aj problémy spojené so stagnujúcou kvalitou života v Rusku a obvinenia z korupcie zo strany uväzneného opozičného politika Alexeja Navaľného.



Voľby sa konali v dňoch 17. – 19. septembra. Obyvatelia si volili poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve konali doplňujúce voľby do mestskej Dumy.