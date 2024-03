Jednu obeť a dvoch zranených si vyžiadal výbuchu v bytovke v Budapešti

Budapešť 29. marca (TASR) - Dva byty vyhoreli v piatok nadránom po výbuchu v bytovke v budapeštianskej mestskej časti Lágymányos. V jednom z bytov našli hasiči mŕtve telo staršej ženy, dve osoby boli zranené a 50 ľudí museli evakuovať. Pre agentúru MTI to uviedol hovorca maďarského Riaditeľstva úradu civilnej ochrany Dániel Mukics, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Výbuch o 04.15 h na treťom poschodí v štvorposchodovom bytovom dome vyvalil stenu. V následnom požiari vyhoreli dva susedné byty. Do zásahu nasadili 20 hasičov so šiestimi vozidlami. Pri prehľadávaní ruín našli v jednom z bytov telo invalidnej ženy. Ďalšie dve osoby sa zranili pri požiari a záchranári ich previezli do nemocnice.



Pre evakuovaných pristavili autobus. Bezpečnosť budovy preverí statik a hasiči zisťujú príčiny explózie.