Jednu z lávok v Paríži pomenovali po legendárnej Jane Birkinovej
Paríž 14. decembra (TASR) - Po britsko-francúzskej herečke a speváčke Jane Birkinovej je od soboty pomenovaná lávka pre peších cez vodný kanál Saint Martin v 10. parížskom obvode. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR. Medzi hosťami obradu boli aj dcéry Jane Birkinovej, ktorá zomrela v roku 2023 vo veku 76 rokov: speváčka Lou Doillonová a herečka a speváčka Charlotte Gainsbourgová.
BirkInovej dcéry a jej vnuk Roman de Kermadec spoločne odhalili novú tabuľku s názvom lávky, na ktorej je napísané: „Jane Birkin Footbridge (1946 – 2023) speváčka, herečka, režisérka“.
Obe Birkinovej dcéry sa v krátkych príhovoroch zhodli, že ich matke by sa nápad pomenovať po nej most určite veľmi páčil. „Pokoj, ticho a pieta cintorína k nej určite nepristanú,“ dodala Doillonová.
Birkinová sa presťahovala do Paríža z Londýna v 60. rokoch 20. storočia a vďaka svojej útlej postave a dievčenskému výzoru najmä v 70. rokoch patrila medzi sexsymboly svojej doby. Jej duet so Sergeom Gainsbourgom „Je t'aime... moi non plus“ sa stal obrovským hitom.
Pokiaľ ide o kinematografiu, Birkinová sa objavila vo viacerých filmoch vrátane klasického diela Zväčšenina od režiséra Michelangela Antonioniho. Spolupracovala aj s radom ďalších významných režisérov vrátane Agnes Vardovej a Bertranda Taverniera.
