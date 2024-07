Jednu z najznámejších novinárok v Mongolsku odsúdili

Ulánbátar 20. júla (TASR) - Mongolský súd odsúdil novinárku Naran Unurcecegovú na takmer päť rokov väzenia za to, že nezákonným spôsobom získala štátne tajomstvá. Podozrivá je však aj z ďalších trestných činov, čo podľa kritikov poukazuje na sprísňujúce sa opatrenia v oblasti slobody tlače v Mongolsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Súd v hlavnom meste Ulánbátar odsúdil Unurcecegovú na štyri roky a deväť mesiacov väzenia. "Toto je represia," reagovala v piatok na sociálnej sieti Facebook. V rozhodnutí súdu sa uvádza, že bola obvinená z nelegálneho získavania štátnych tajomstiev, vyhýbania sa plateniu daní, zverejňovania osobných údajov a ohovárania.



Naran Unurcecegová sa stala jednou z najznámejších mongolských novinárok, keď odhalila zneužívanie v budhistickej internátnej škole či násilie v armáde, no venovala pozornosť aj niektorým najvplyvnejším ľuďom v krajine.



Novinárkine vysielanie v rámci jej média Zarig však vyvolalo kontroverziu vzhľadom na jej postupy pri získavaní informácií. Aj napriek tomu si ale získala celé zástupy fanúšikov v krajine, kde je korupcia hlboko zakorenená a podnecuje občianske nepokoje.



"Je to po prvýkrát, čo Mongolsko potrestalo novinára od začiatku roku 2000," povedal člen predstavenstva Konfederácie mongolských novinárov. Demokratické Mongolsko sa môže pochváliť živou mediálnou scénou s desiatkami médií, ktoré reprezentujú celé politické spektrum a konfrontačné diskusie sú tu bežné, píše AFP.



V poslednom čase sa však krajina prepadla v rebríčku týkajúcom sa slobody tlače, čo kritici považujú za úpadok právneho štátu. Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) zaradila Mongolsko až na 109 miesto v svetovom meradle. Konfederácia mongolských novinárov taktiež uvádza, že v súčasnosti je v Mongolsku v súvislosti s výkonom svojho povolania vyšetrovaných približne 20 zamestnancov médií.