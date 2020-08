Ženy sa stali jedným z hlavných symbolov protestov v Bielorusku

Na archívnej snímke Sviatlana Cihanovská v Minsku 9. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Minsk 13. augusta (TASR) - Jedným z hlavných symbolov pouličných protestov, ktoré v Bielorusku vypukli po nedávnych prezidentských voľbách, sa stali ženy. V posledných dňoch vytvárajú pozdĺž ciest v mnohých mestách živé reťaze, alebo sa schádzajú počas dňa na pokojných pochodoch.Bieloruský novinár Franak Viačorka na svojom konte na sociálnej sieti Twitter uviedol, že pochody bieloruských žien sú "".Vo štvrtok sa skupina žien zišla v centre Minska, držiac v rukách plagáty s nápisom "".Podľa záberov, ktoré možno nájsť na sociálnych sieťach, sa k pochodom žien často pripoja aj muži, alebo ich účastníčky obdarujú kvetmi.Ženský triumvirát dominoval aj predvolebnej kampani, keď najväčšiu rivalku staronového bieloruského prezidenta Sviatlanu Cichanovskú podporili šéfka kampane exbankára Viktara Babaryku, ktorého Ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako kandidáta, a manželka rovnako odmietnutého Valeryja Capkalu.Veranika Capkalová v obave o svoju bezpečnosť krátko pred dňom konania volieb nasledovala svojho manžela a deti do Ruska, kam sa uchýlili.Cichanovská zasa v povolebnú noc odišla z Bieloruska do Litvy, kde už dávnejšie boli jej deti. V Bielorusku tak zo spomínanej trojice zostala už len šéfka bývalého Babarykovho volebného štábu Maryja Kalesnikavová.Tá v rozhovore zverejnenom vo štvrtok uviedla, že nemá obavy o svoju bezpečnosť, keďže bola blízkou spolupracovníčkou Babaryku i jeho syna, ktorí sú od júna vo vyšetrovacej väzbe a".Dodala, že zadržanie Babarykovcov jej nebráni pokračovať v práci, ktorú spolu začali.Uviedla, že "". Súčasne zdôraznila, že cíti veľkú zodpovednosť za to, čo sa teraz deje a je odhodlaná pokračovať najmä v pomoci osobám zadržaným počas protestov. Ochranku však nemá. "" vysvetlila.