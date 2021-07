Jeff Bezos ponúka NASA zľavu 2 mld. USD na lunárny pristávací modul

Washington 27. júla (TASR) - Americký miliardár a zakladateľ spoločnosti Blue Origin Jeff Bezos v pondelok napísal otvorený list Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Vládnej agentúre zodpovednej za americký kozmický program ponúka zľavu až dve miliardy dolárov na lunárny pristávací modul, ktorý by vyrobila jeho firma. Informovala o tom agentúra AFP.



Kontrakt na výrobu modulu v celkovom objeme 2,9 miliardy dolárov získala v apríli konkurenčná firma SpaceX miliardára Elona Muska. Bezosova spoločnosť Blue Origin spoločne s ďalšou technologickou firmou Dynetics podali proti rozhodnutiu NASA podnet na Úrad vlády USA pre zodpovednosť (GAO).



Bezos v otvorenom liste riaditeľovi NASA Billovi Nelsonovi ponúka zľavu v prípade, ak jeho firma Blue Origin dostane prednosť pred SpaceX.



"Verím, že táto misia je dôležitá. Je mi cťou ponúknuť finančné úľavy a som vďačný za to, že som vo finančnej situácii, ktorá mi dovoľuje to urobiť," napísal v liste Bezos.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) ešte v apríli oznámil, že v rámci programu Artemis, ktorého hlavným cieľom je obnovenie letov človeka na Mesiac, si vybral na spoluprácu súkromnú spoločnosť SpaceX. Podľa AFP je prekvapujúce, že NASA si vybrala iba SpaceX, pretože v minulosti spolupracovala na projektoch s viacerými spoločnosťami naraz pre prípad, že jedna zo spoluprác by zlyhala. Podľa analytikov toto rozhodnutie zdôrazňuje skutočnosť, že NASA považuje SpaceX za najspoľahlivejšieho partnera zo súkromného sektora.



Podľa AFP je otázne, či Bezosova najnovšia intervencia nejakým spôsobom ovplyvní rozhodnutie NASA.