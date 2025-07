Jeff Lynne zo zdravotných dôvodov zrušil svoje posledné vystúpenia

Londýn 15. júla (TASR) - Britský hudobník Jeff Lynne, frontman skupiny Electric Light Orchestra (ELO), zo zdravotných dôvodov zrušil svoje „posledné živé vystúpenia“, informoval počas uplynulého víkendu denník The Guardian.



Lynne (77) mal v nedeľu večer vystúpiť na festivale BST Hyde Park v Londýne a ukončiť tak rozlúčkové turné „Over and Out“, ktoré sa konalo 55 rokov od založenia skupiny ELO. Organizátori podujatia uviedli, že Lynne mal „nešpecifikovanú infekciu“ a celé podujatie, na ktorom mali okrem Lynneho vystúpiť aj Steve Winwood a Doobie Brothers, sa ruší. Toto rozhodnutie prišlo niekoľko dní po tom, ako Lynne krátko pred plánovaným vystúpením zrušil aj koncert v Manchestri.



Lynne sa pred týždňom objavil na pódiu v Birminghame na rozlúčke s rodným mestom, ale pre zlomeninu zápästia, ktorú utrpel pri nehode taxíka v Londýne, nemohol hrať na gitaru. Už predtým označil koncert v Hyde Parku (oficiálne: British Summer Time Hyde Park) za vhodný spôsob ukončenia svojej kariéry.



"Jeff bojuje so systémovou infekciou a momentálne je v starostlivosti tímu lekárov, ktorí mu oznámili, že vystúpenie momentálne jednoducho nie je možné a ani nebude možné ho preložiť,“ uviedli vo vyhlásení organizátori.



„Jeff dnes myslí predovšetkým na odkaz kapely a svojich dlhoročných fanúšikov - a hoci mu je veľmi ľúto, že nemôže vystupovať, vie, že sa v tomto období musí sústrediť na svoje zdravie a rehabilitáciu,“ dodali usporiadatelia.



Lynne založil ELO v roku 1970. Formácia mala úspešnú kariéru s mnohými hitmi a dobrým predajom albumov. Skupina sa rozpadla v roku 1986, svoju činnosť obnovila v rokoch 2000 - 2001 a 2014 - 2025.



Lynne spolupracoval s bývalými členmi anglickej rockovej skupiny The Beatles na viacerých projektoch. Bol tiež jedným z členov „superskupiny“ Traveling Wilburys, ktorú okrem neho tvorili George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan a Tom Petty.