Jeju Air oznámila v prvom štvrťroku zrušenie takmer 1880 letov

Soul 8. januára (TASR) - Najväčší juhokórejský nízkonákladový letecký dopravca Jeju Air plánuje v prvom štvrťroku zrušiť takmer 1880 letov. Spoločnosť to oznámila v stredu s cieľom zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť po nedávnej havárii, pri ktorej zahynulo 179 ľudí. TASR informuje podľa agentúry Jonhap.



Obmedzenie sa má do marca dotknúť celkovo 1878 letov - 838 na vnútroštátnych a 1040 na medzinárodných trasách. Jeju Air však nevylučuje ani zrušenie ďalších.



Nehodu lietadla Boeing 737-800 spoločnosti Jeju Air so 181 ľuďmi na palube prežili len dve osoby. Doteraz najhoršie letecké nešťastie v Južnej Kórei sa stalo 29. decembra minulého roku na letisku Muan na juhozápade krajiny. Lietadlo pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do betónovej steny a explodovalo.



Vyšetrovatelia označili za možné príčiny incidentu zrážku s vtákom, poruchu podvozku a masívnu betónovú prekážku za pristávacou dráhou, do ktorej lietadlo vrazilo.