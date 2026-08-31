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Jelineková odsúdila zaberanie palestínskej pôdy v Pásme Gazy
Dodala, že sa obáva etnických čistiek, lebo „tam, kde je nedostatok pôdy, strácajú význam aj samotní ľudia“.
Autor TASR
Viedeň 31. augusta (TASR) - Rakúska spisovateľka a nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Elfriede Jelineková odsúdila zaberanie pôdy Palestínčanov na Západnom brehu Jordánu, v Pásme Gazy a Jeruzaleme. Diskusiu o dvojštátnom riešení označila za klamstvo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sedemdesiatdeväťročná spisovateľka, ktorá patrí medzi významné osobnosti nemecky hovoriaceho intelektuálneho prostredia, sa už v minulosti vyslovila proti izraelskej vojne v Pásme Gazy.
V texte s názvom „V zasľúbenej zemi“, ktorý zverejnila minulý piatok na svojej webovej stránke Jelineková kritizovala diskusie o palestínskom štáte, „akoby nikto nevedel, že pri súčasnom vývoji situácie nemôže nikdy vzniknúť“.
„S touto nevyslovenou lžou sa však rúca aj samotné myslenie. Rozbíja sa o realitu, o zaberanie pôdy“ na Západnom brehu Jordánu, v Gaze a v Jeruzaleme, napísala.
Dodala, že sa obáva etnických čistiek, lebo „tam, kde je nedostatok pôdy, strácajú význam aj samotní ľudia“.
Spomenula tiež možné plány s týmto územím, „možno nejaké slávne letovisko, ktoré sa zrodilo v hlavách (amerického prezidenta Donalda) Trumpa a (jeho zaťa Jareda) Kushnera“.
Reagovala tak na Trumpove vyjadrenia z minulosti, keď Pásmo Gaza opísal ako „krásny kus územia“.
Jelineková, ktorej židovský otec prežil holokaust, vo svojom texte vyjadrila lásku k židovskému štátu, ktorý prijal aj niekoľkých jej predkov. História by sa však podľa nej nemala brániť kritike, a vyzvala Európsku úniu, aby uvalila sankcie v súvislosti s násilnosťami izraelských osadníkov voči Palestínčanom a konfiškáciami pôdy.
Sedemdesiatdeväťročná spisovateľka, ktorá patrí medzi významné osobnosti nemecky hovoriaceho intelektuálneho prostredia, sa už v minulosti vyslovila proti izraelskej vojne v Pásme Gazy.
V texte s názvom „V zasľúbenej zemi“, ktorý zverejnila minulý piatok na svojej webovej stránke Jelineková kritizovala diskusie o palestínskom štáte, „akoby nikto nevedel, že pri súčasnom vývoji situácie nemôže nikdy vzniknúť“.
„S touto nevyslovenou lžou sa však rúca aj samotné myslenie. Rozbíja sa o realitu, o zaberanie pôdy“ na Západnom brehu Jordánu, v Gaze a v Jeruzaleme, napísala.
Dodala, že sa obáva etnických čistiek, lebo „tam, kde je nedostatok pôdy, strácajú význam aj samotní ľudia“.
Spomenula tiež možné plány s týmto územím, „možno nejaké slávne letovisko, ktoré sa zrodilo v hlavách (amerického prezidenta Donalda) Trumpa a (jeho zaťa Jareda) Kushnera“.
Reagovala tak na Trumpove vyjadrenia z minulosti, keď Pásmo Gaza opísal ako „krásny kus územia“.
Jelineková, ktorej židovský otec prežil holokaust, vo svojom texte vyjadrila lásku k židovskému štátu, ktorý prijal aj niekoľkých jej predkov. História by sa však podľa nej nemala brániť kritike, a vyzvala Európsku úniu, aby uvalila sankcie v súvislosti s násilnosťami izraelských osadníkov voči Palestínčanom a konfiškáciami pôdy.