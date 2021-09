Boje s povstalcami v Jemene si vyžiadali najmenej 67 obetí

Saná 27. septembra (TASR) – Najmenej 67 ľudí zahynulo pri najnovších bojoch medzi húsijskými povstalcami a vládnymi silami na severe Jemenu. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP, ktorá sa odvolala na nemenovaného predstaviteľa tamojšej armády.



„Pri bojoch a leteckých útokoch v provinciách Maarib a Šabwa za uplynulých 24 hodín zahynulo 58 húsijských povstalcov a deväť príslušníkov vládnych síl," spresnil nemenovaný zdroj. Tieto údaje potvrdili agentúre AFP aj miestne zdravotnícke zdroje.



Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou v uvedených oblastiach údajne podnikla voči vzbúrencom vyše 20 leteckých útokov.



Boje medzi jemenskou vládou a húsijskými povstalcami sa v uplynulých týždňoch zintenzívnili. Vzbúrenci vo februári tohto roka vystupňovali svoje úsilie o obsadenie strategického mesta Maarib. Prestrelky si na oboch stranách doposiaľ vyžiadali stovky obetí na životoch.



Medzinárodne uznaná vláda vedie ozbrojený konflikt s húsijskými povstalcami, podporovanými Iránom, od roku 2014, keď obsadili hlavné mesto krajiny Saná. Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou vstúpila do konfliktu na strane vládnych síl na jar 2015 a v lete 2016 zablokovala medzinárodné lety na letisko v Saná.



Vojna si za uplynulých sedem rokov vyžiadala podľa odhadov desaťtisíce obetí. Milióny ľudí museli zo strachu o život opustiť svoje domovy.



Podľa Organizácie Spojených národov je až 80 percent obyvateľov Jemenu odkázaných na humanitárnu pomoc. Podľa OSN ide o najhoršiu humanitárnu krízu v súčasnom svete. Podľa minulotýždňovej správy Svetového potravinového programu v krajine hladuje až 16 miliónov ľudí.