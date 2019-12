Do Saná pricestoval vyslanec OSN, aby oživil mierovú dohodu

Saná 16. decembra (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths pricestoval v pondelok do povstalcami kontrolovaného jemenského hlavného mesta Saná s cieľom oživiť mierovú dohodu uzatvorenú vlani v Štoklolme. Informovala o tom agentúra DPA.



Vyslanec Griffiths priletel na rokovania do Saná z jordánskeho Ammánu.



Mierovú dohodu sa podarilo dosiahnuť v decembri 2018 v rámci OSN sprostredkovaných rozhovorov medzi predstaviteľmi jemenskej medzinárodne uznávanej vlády a šiitskými povstalcami podporovanými Iránom, tzv. húsíjmi. Rokovania prebiehali vo švédskom Štokholme.



Dohoda počíta so zastavením bojových akcií v strategicky významnom západojemenskom meste Hudajda ležiacom pri Červenom mori, a tiež s výmenou 16.000 zajatcov. Povstalci na základe tejto dohody odovzdali vlani koncom decembra kontrolu nad hudajdským prístavom vládnym námorným silám a pobrežnej stráži.



Cez prístav v Hudajde prúdi do Jemenu približne 80 percent tovaru dovezeného zo zahraničia.



Vďaka štokholmskej dohode došlo v meste k zmierneniu násilností, avšak nie k ich úplnému zastaveniu. Mnohé ustanovenia dohody vrátane trvalého prímeria a výmeny zajatcov sa doposiaľ nepodarilo uviesť do praxe. Situácia v meste podľa obyvateľov zostáva veľmi napätá a boje medzi znepriatelenými stranami môžu kedykoľvek opäť prepuknúť, píše agentúra AFP.



Vojna medzi šiitskými povstalcami a vojakmi vernými jemenskému prezidentovi Abdovi Rabbuhovi Mansúrovi Hádímu sa vystupňovala v roku 2015, keď najvyšší štátny predstaviteľ ušiel do saudskoarabského exilu a vojensky začala v Jemene zasahovať koalícia pod vedením Saudskoarabov.