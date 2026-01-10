Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 10. január 2026Meniny má Dáša
< sekcia Zahraničie

Jemen dokončil evakuáciu turistov uviaznutých na ostrove Sokotra

.
Vojak Južnej prechodnej rady (STC) hliadkuje v jemenskom meste Aden v stredu 31. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pondelok uviedlo, že je v kontakte s dvomi slovenskými občanmi, ktorí sa nachádzali na Sokotre.

Autor TASR
Saná 10. januára (TASR) - Jemen v sobotu dokončil evakuáciu viac ako 600 turistov, ktorí uviazli na ostrove Sokotra v dôsledku zhoršenia bezpečnostnej situácie v pevninskej časti krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Štyri lietadlá národnej leteckej spoločnosti Yemenia Airways prepravili celkom 609 turistov do saudskoarabského mesta Džidda, oznámilo jemenské ministerstvo zahraničia. Turisti na ostrove uviazli v dôsledku nedávnych stretov medzi silami podporovanými Saudskou Arábiou a separatistami podporovanými Spojenými arabskými emirátmi (SAE).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pondelok uviedlo, že je v kontakte s dvomi slovenskými občanmi, ktorí sa nachádzali na Sokotre.

Podľa tamojšej cestovnej agentúry bolo medzi uviaznutými turistami mnoho Rusov a najmenej dvaja Číňania. Na ostrove údajne uviazli aj občania Poľska, Británie, Francúzska či USA.

Sokotra je ostrov patriaci Jemenu vzdialený viac ako 300 kilometrov od pevninskej časti krajiny a napriek občianskej vojne bola situácia na ňom pomerne pokojná.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Starý svetový poriadok umiera, časom vznikne nová architektúra

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže

OBRAZOM: Takto zasiahla snehová nádielka európske mestá

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu