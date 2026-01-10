< sekcia Zahraničie
Jemen dokončil evakuáciu turistov uviaznutých na ostrove Sokotra
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pondelok uviedlo, že je v kontakte s dvomi slovenskými občanmi, ktorí sa nachádzali na Sokotre.
Autor TASR
Saná 10. januára (TASR) - Jemen v sobotu dokončil evakuáciu viac ako 600 turistov, ktorí uviazli na ostrove Sokotra v dôsledku zhoršenia bezpečnostnej situácie v pevninskej časti krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Štyri lietadlá národnej leteckej spoločnosti Yemenia Airways prepravili celkom 609 turistov do saudskoarabského mesta Džidda, oznámilo jemenské ministerstvo zahraničia. Turisti na ostrove uviazli v dôsledku nedávnych stretov medzi silami podporovanými Saudskou Arábiou a separatistami podporovanými Spojenými arabskými emirátmi (SAE).
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pondelok uviedlo, že je v kontakte s dvomi slovenskými občanmi, ktorí sa nachádzali na Sokotre.
Podľa tamojšej cestovnej agentúry bolo medzi uviaznutými turistami mnoho Rusov a najmenej dvaja Číňania. Na ostrove údajne uviazli aj občania Poľska, Británie, Francúzska či USA.
Sokotra je ostrov patriaci Jemenu vzdialený viac ako 300 kilometrov od pevninskej časti krajiny a napriek občianskej vojne bola situácia na ňom pomerne pokojná.
Štyri lietadlá národnej leteckej spoločnosti Yemenia Airways prepravili celkom 609 turistov do saudskoarabského mesta Džidda, oznámilo jemenské ministerstvo zahraničia. Turisti na ostrove uviazli v dôsledku nedávnych stretov medzi silami podporovanými Saudskou Arábiou a separatistami podporovanými Spojenými arabskými emirátmi (SAE).
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pondelok uviedlo, že je v kontakte s dvomi slovenskými občanmi, ktorí sa nachádzali na Sokotre.
Podľa tamojšej cestovnej agentúry bolo medzi uviaznutými turistami mnoho Rusov a najmenej dvaja Číňania. Na ostrove údajne uviazli aj občania Poľska, Británie, Francúzska či USA.
Sokotra je ostrov patriaci Jemenu vzdialený viac ako 300 kilometrov od pevninskej časti krajiny a napriek občianskej vojne bola situácia na ňom pomerne pokojná.