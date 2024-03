Dve z piatich detí v Jemene nechodia do školy

Saná 25. marca (TASR) - Takmer desať rokov po vypuknutí vojny v Jemene až 4,5 milióna detí v krajine nenavštevuje školu, uvádza charitatívna organizácia Save the Children. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy agentúry AFP.



Až tretina sledovaných rodín v Jemene má aspoň jedno dieťa, ktoré prestalo chodiť do školy v predošlých dvoch rokoch aj napriek prímeriu uzavretému v krajine pod patronátom OSN v apríli 2022.



"Pravdepodobnosť, že opustia školu, je až dvakrát vyššia pri vysídlených deťoch," spresňuje správa Save the Children. Vysídlenie postihlo až 4,5 milióna Jemenčanov. Celkovo hospodárska situácia v dôsledku vojny uvrhla až dve tretiny z 33 miliónov obyvateľov krajiny pod hranicu chudoby.



Približne 44 percent opýtaných rodín uvádza ekonomickú situáciu ako dôvod, prečo ich deti prestali navštevovať školu. Zhruba 20 percent konkrétne priznalo, že si nemohli dovoliť náklady na pravidelnú školskú dochádzku.



"Deväť rokov po začiatku tohto zabudnutého konfliktu čelíme bezprecedentnej kríze v oblasti vzdelávania," povedal dočasný oblastný riaditeľ Save the Children v Jemene Muhammad Manná. Dodal, že "ak nezasiahneme, tak riskujeme zaostávanie celej jednej generácie".



Konflikt v Jemene sa začal, keď sa Iránom podporovaní húsijskí povstalci v septembri 2014 zmocnili hlavného mesta Saná. O niekoľko mesiacov neskôr sa koalícia vedená Saudskou Arábiou opäť pokúsila dosadiť legitímnu vládu.



V aktuálnom období neistého vnútroštátneho prímeria jemenskí húsíovia predovšetkým ohrozujú medzinárodné obchodné cesty v Červenom mori ostreľovaním, údajne na vyjadrenie podpory Palestínčanom v Pásme Gazy.