Jemen hlási najmenej 85 obetí pri tlačenici počas charitatívnej akcie

Saná 20. apríla (TASR) - Viac ako 80 ľudí zahynulo a stovky ďalších utrpeli zranenia pri tlačenici, ktorá vo štvrtok vypukla na charitatívnom podujatí vo vojnou zmietanom Jemene. Podľa predstaviteľov šiitského vzbúreneckého hnutia húsíov ide o jednu z najväčších tragédií svojho druhu za uplynulé desaťročie.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



K nešťastiu došlo niekoľko dní pred moslimským sviatkom íd al-fitr, ktorým sa končí islamský posvätný mesiac ramadán. Tlačenica nastala v hlavnom meste Saná v budove školy, kde sa zhromaždili stovky ľudí, ktorí chceli získať dobročinný peňažný prídel v hodnote približne deväť dolárov na osobu.



"Najmenej 85 ľudí prišlo o život a vyše 322 ďalších sa zranilo. Medzi mŕtvymi sú aj ženy a deti," uviedol bezpečnostný predstaviteľ húsíov. Zranených previezli do blízkych nemocníc a osoby zodpovedné za tragédiu vzali úrady do väzby. Zároveň bol vytvorený výbor na vyšetrovanie tejto udalosti.



Viac ako osem rokov trvajúca občianska vojna v Jemene spôsobila situáciu, ktorú OSN označuje za jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.



Konflikt sa začal v roku 2014, keď sa Iránom podporovaní povstaleckí húsíovia zmocnili metropoly Saná, čo podnietilo koalíciu pod vedením Saudskej Arábie, aby nasledujúci rok vojensky zasiahla a podporila medzinárodne uznanú vládu.



Jemen je najchudobnejšou krajinou Arabského polostrova. Podľa OSN žijú viac ako dve tretiny obyvateľstva pod hranicou chudoby, a to vrátane vládnych zamestnancov v húsijmi ovládaných oblastiach, ktorí už roky nedostali výplatu.



Akútnu humanitárnu pomoc potrebuje v tomto roku vyše 21,7 milióna Jemenčanov - dve tretiny obyvateľstva krajiny.