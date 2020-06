Humanitárne organizácie OSN v Jemene naliehavo žiadajú o financovanie

Saná 1. júna (TASR) - Humanitárne organizácie v Jemene urgentne žiadajú o financovanie, aby mohli v tejto krajine, kde už šiesty rok prebieha vojna, podporiť miestne projekty. Niektoré z nich boli aj napriek tomu, že Jemen hlási stále nové prípady nákazy koronavírusu, nútené zastaviť svoju činnosť. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na konkrétne organizácie.



Až 75 percent programov OSN muselo skončiť alebo výrazne obmedziť fungovanie. Svetový potravinový program (WFP) zredukoval v Jemene výdaj potravín o polovicu. Zdravotnícke služby financované Organizáciou Spojených národov obmedzili fungovanie v 189-tich z 369 nemocníc.



Do augusta 2020 bude Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) musieť zastaviť peňažnú pomoc pre viac ako 50.000 vysídlených rodín. UNHCR ukončí partnerstvo s desiatkami jemenských mimovládnych organizácií a až 1500 miestnych obyvateľov stratí prácu.



Znížené financovanie zapríčinilo niekoľko faktorov, jedným z hlavných je však obmedzenie zo strany šiitských povstalcov - húsíov -, ktorí kontrolujú hlavné mesto Saná i ďalšie územia.



Húsíovia čelia kritike aj za zatajovanie informácií o počte prípadov nákazy a úmrtí na COVID-19, pričom proti jeho šíreniu nezaviedli nijaké preventívne opatrenia.



Medzinárodne uznávaná jemenská vláda doposiaľ oznámila 283 prípadov nákazy novým koronavírusom a 85 úmrtí. Húsíovia nahlásili štyri prípady vrátane jedného úmrtia.



Podľa humanitárnej organizácie Medzinárodný záchranný výbor (IRC) testuje Jemen len 31 ľudí na milión obyvateľov. Tento počet testov je jedným z najnižších na svete.



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci, ktorých podporuje Irán, dobyli hlavné mesto Saná.



Vojna medzi vzbúrencami a vojakmi vernými jemenskému prezidentovi Abdovi Hádímu sa vystupňovala v roku 2015, keď hlava štátu ušla do saudskoarabského exilu a vojensky začala v Jemene zasahovať medzinárodná koalícia pod velením Saudskej Arábie. Tá bojuje za to, aby sa k moci opäť dostala legitímna jemenská vláda.



Konflikt si vyžiadal už desaťtisíce mŕtvych, väčšinou civilistov, a medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych kríz súčasnosti. Ľudskoprávne organizácie však varujú, že kríza sa pre danú situáciu môže výrazne zhoršiť.