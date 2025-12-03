< sekcia Zahraničie
Jemen: Húsíovia oznámili prepustenie námorníkov zadržiavaných od júla
Povstalci neposkytli žiadne informácie o národnosti prepustených.
Autor TASR
Saná 3. decembra (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia v stredu prepustili námorníkov zadržiavaných od júlového útoku na nákladnú loď Eternity C v Červenom mori. Prostredníctvom jemenskej televízie al-Masíra uviedli, že námorníci odleteli do ománskej metropoly Maskat, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.
Omán tieto správy bezprostredne nepotvrdil. Podľa údajov o letovej prevádzke, ktoré analyzovala AP, v stredu ráno pristálo lietadlo Ománskych kráľovských vzdušných síl v jemenskej metropole Saná, ktorú povstalci ovládajú už viac ako desať rokov. Po oznámení húsíov o prepustení lietadlo jemenský vzdušný priestor opustilo.
Povstalci neposkytli žiadne informácie o národnosti prepustených.
Júlový útok na Eternity C plaviacu sa pod libérijskou vlajkou si vyžiadal najmenej štyroch mŕtvych z 25 členov posádky. Podľa AP zostáva 11 ľudí nezvestných.
Loď sa po útoku potopila a vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí povedal, že povstalci zachránili niekoľko členov posádky.
Stredajšie správy o prepustení námorníkov prišli len deň po tom, ako Filipíny vyhlásili, že očakávajú prepustenie deviatich svojich občanov, ktorých húsíovia od útoku zadržiavali. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí označilo námorníkov za „rukojemníkov“.
Šiitskí povstalci húsíovia od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 ostreľovali v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami. Útoky označili za prejav solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy.
Od októbrového prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa podľa AFP húsíovia neprihlásili ku žiadnemu útoku na Izrael ani na lode s ním spájané.
Omán tieto správy bezprostredne nepotvrdil. Podľa údajov o letovej prevádzke, ktoré analyzovala AP, v stredu ráno pristálo lietadlo Ománskych kráľovských vzdušných síl v jemenskej metropole Saná, ktorú povstalci ovládajú už viac ako desať rokov. Po oznámení húsíov o prepustení lietadlo jemenský vzdušný priestor opustilo.
Povstalci neposkytli žiadne informácie o národnosti prepustených.
Júlový útok na Eternity C plaviacu sa pod libérijskou vlajkou si vyžiadal najmenej štyroch mŕtvych z 25 členov posádky. Podľa AP zostáva 11 ľudí nezvestných.
Loď sa po útoku potopila a vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí povedal, že povstalci zachránili niekoľko členov posádky.
Stredajšie správy o prepustení námorníkov prišli len deň po tom, ako Filipíny vyhlásili, že očakávajú prepustenie deviatich svojich občanov, ktorých húsíovia od útoku zadržiavali. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí označilo námorníkov za „rukojemníkov“.
Šiitskí povstalci húsíovia od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 ostreľovali v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami. Útoky označili za prejav solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy.
Od októbrového prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa podľa AFP húsíovia neprihlásili ku žiadnemu útoku na Izrael ani na lode s ním spájané.