Húsíovia popravili obvinených zo smrti svojho predstaviteľa

Saná 18. septembra (TASR) - Jemenskí povstalci spriaznení s Iránom – tzv. húsíovia – oznámili, že v sobotu popravili deväť ľudí za ich účasť na zabití Sáliha Sammáda, jedného z významných vodcov tohto šiitského vzbúreneckého hnutia. Píše o tom agentúra AFP.



Sammád bol predsedom húsíjskej Najvyššej politickej rady. O život prišiel spolu so šiestimi svojimi spolupracníkmi ešte v apríli 2018 v západojemenskej pobrežnej provincii Hudajda pri vzdušnom údere vojenskej koalície vedenej Saudskou Arábiou.



Pre húsíov, ktorí ovládajú jemenské hlavné mesto Saná, bola Sammádova smrť vtedy veľkou ranou, analyzuje agentúra AFP.



Šiitským povstalcom naklonená tlačová agentúra Saba spresnila, že všetci deviati boli na jednom z námestí jemenskej metropoly zastrelení popravnou čatou.



Išlo o viac než polovicu z celkového počtu 16 osôb, ktorých húsíjský súd obvinil zo Sammádovho zabitia. Zvyšných sedem ľudí – vrátane saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána či bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa – súdil húsíjský tribunál v neprítomnosti (in absentia) a takisto im udelil trest smrti.



K útoku protitankovou strelou, vypálenou na uvedených húsíjských predstaviteľov z dronu, sa po čase priznala Saudská Arábia s tým, že Sammád predstavoval pre Rijád hrozbu, keďže sa vyhrážal vlnou raketových útokov proti Saudskoarabskému kráľovstvu.



Medzinárodne uznaná vláda Jemenu sa nachádza v ozbrojenom konflikte s húsíjskými povstalcami, podporovanými Teheránom, od roku 2014, keď vzbúrenci obsadili hlavné mesto krajiny Saná. Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou vstúpila do konfliktu na strane vládnych síl na jar 2015.