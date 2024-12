Húsíovia sa prihlásili k raketovému útoku na letisko v Tel Avive

Saná/Tel Aviv 27. decembra (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia sa v piatok prihlásili k zodpovednosti za raketový útok na letisko Ben Gurion v Tel Avive. Izraelská armáda oznámila, že raketu zachytila ešte pred jej vniknutím do vzdušného priestoru krajiny. Izraelské nálety vo štvrtok zasiahli medzinárodné letisko v Saná a ďalšie ciele v povstalcami ovládaných častiach Jemenu. TASR píše podľa správ agentúr AFP, TASS a DPA.



"Raketa dosiahla svoj cieľ, operácia mala za následok obete a pozastavenie navigácie na letisku," povedal pre jemenskú televíziu Al-Masirah hovorca húsíov Jahjá Sarí. Podľa neho útok zničil kľúčový izraelský cieľ neďaleko Tel Avivu.



Húsíovia sa prihlásili aj k útoku na loď Santa Ursula v Arabskom mori a podľa nich "(izraelská) agresia len zvýši odhodlanie a rozhodnosť veľkého jemenského ľudu pokračovať v podpore palestínskeho ľudu." Vyhlásili, že v útokoch budú pokračovať do ukončenia konfliktu v Pásme Gazy.



Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že zaútočila na infraštruktúru využívanú húsíami na letisku v meste Saná a na elektrárne a prístavy v oblastiach Jemenu, ktoré kontrolujú povstalci. Pri útoku zahynuli najmenej šiesti ľudia a asi 40 ďalších sa zranilo. Na letisku sa v čase útoku nachádzal aj generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.