Húsíovia tvrdia, že zasiahli ropné zariadenie v Saudskej Arábii

Rijád 23. novembra (TASR) - Iránom podporovaní jemenskí povstalci v pondelok vyhlásili, že odpálili raketu, ktorá zasiahla distribučné zariadenie prevádzkované saudskoarabskou ropnou spoločnosťou Saudi Aramco. Zariadenie sa nachádza v saudskoarabskom prístavnom meste Džidda na pobreží Červeného mora.Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters, podľa ktorej správu povstalcov, známych ako húsíovia, zatiaľ saudskoarabské úrady nepotvrdili.Úrady Saudskej Arábie však vyzvali zahraničné spoločnosti a občanov cudzích štátov, aby boli opatrní, pretože operácie budú pokračovať. Štátny ropný gigant Aramco nereagoval na žiadosť agentúry Reuters o komentár k vyhláseniu povstalcov.Hovorca armády húsíov, Jahjá Saría, uviedol, že útok bol vykonaný okrídlenou raketou typu Kuds-2. Zverejnil aj satelitnú snímku s označením severný závod na prepravu veľkorozmerného tovaru v Džidde - Saudské Aramco.Aplikácia Google Maps zobrazuje zariadenie zodpovedajúce tomuto obrázku a popisu na severnom okraji mesta Džidda."Zásah bol veľmi presný," uviedol hovorca húsíov. Spresnil, že šlo o reakciu na posledné kroky saudskoarabskej koalície v Jemene. Dodal, že na mieste útoku zasahovali sanitky i hasiči. Agentúra Reuters pripomenula, že v Saudskej Arábii sa v nedeľu skončil summit G20. Jemen je od roku 2014 v stave občianskej vojny. Tá vypukla, keď húsíovia ovládli hlavné mesto Saná. Koalícia vedená Saudskou Arábiou bojuje proti jemenským vzbúrencom od roku 2015. Konflikt si celkovo vyžiadal viac ako 10 000 obetí na životoch a spôsobil humanitárnu krízu.Cezhraničné útoky húsijských povstalcov eskalovali od konca mája, keď vypršalo prímerie vyhlásené v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Koalícia pod vedením Saudskej Arábie reagovala leteckými útokmi na územie ovládané húsíami.Húsíovia ovládajú väčšinu územia severného Jemenu a väčšinu veľkých mestských oblastí. Tvrdia, že bojujú proti skorumpovanému systému. Vládu v Jemene podporuje saudskoarabská koalícia, ktorej pomáhajú západné mocnosti vrátane USA.Generálny tajomník OSN António Guterres minulý piatok upozornil, že vojnou zmietanému Jemenu bezprostredne hrozí najhorší hladomor, aký svet zažil za posledné desaťročia. Guterres varoval, že ak nebudú prijaté okamžité opatrenia, o život môžu prísť milióny ľudí.Toto varovanie - najnovšie zo série vyhlásení OSN k situácii v Jemene - prišlo v čase, keď sa objavili informácie, že administratíva odchádzajúceho prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje zaradenie proiránskych šiitských povstalcov z Jemenu za teroristickú organizáciu. Spojené štáty už predtým na húsíov uvalili sankcie.Humanitárne organizácie medzičasom vyslovili obavy, že rozhodnutie o ich zaradení na zoznam teroristických organizácií by v praxi mohlo viesť k ochromeniu dodávok humanitárnej pomoci a situáciu v Jemene by ešte viac zhoršilo.Guterres sa vo svojom vyhlásení zmienil o úvahách Trumpovej administratívy iba nepriamo, keď apeloval na všetkých, ktorí majú vplyv, aby v týchto otázkach urýchlene konali s cieľom zabrániť katastrofe, a aby sa vyhýbali činom, ktoré by mohli už tak hroznú situáciu ešte zhoršiť.Podľa Guterresovho vyhlásenia medzi dôvody zvýšenej hrozby hladomoru patrí prudký pokles financovania humanitárneho programu koordinovaného OSN, nestabilita jemenskej meny a prekážky, ktoré pôsobeniu humanitárnych organizácií vytvárajú bojujúce strany.