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Húsíovia v Jemene vyhlásili námorné embargo na Saudskú Arábiu
Jemenskí povstalci od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 ostreľovali v Červenom mori a Adenskom zálive lode patriace Izraelu alebo jeho spojencami.
Autor TASR
Saná 20. júla (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia vyhlásili v pondelok námorné embargo na Saudskú Arábiu. Tento krok nasleduje po tom, čo Iránom podporovaní povstalci odpálili minulý týždeň rakety a vyslali drony smerom na letisko Abhá v Saudskej Arábii. Išlo o odvetu povstalcov za letecké útoky na jemenské letisko, ktoré podľa nich uskutočnila v ten istý deň Saudská Arábia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Hovorca vojenských síl húsíov Jahjá Sarí oznámil, že povstalci „vyhlasujú námorné embargo na zločinného saudského nepriateľa podľa princípu 'oko za oko,' ktoré nadobúda platnosť okamžite po vydaní tohto vyhlásenia“.
AP konštatuje, že vo vyhlásení nie je presne objasnené, v čom embargo spočíva.
Opatrenie je podľa hovorcu reakciou na blokádu „prístavov a letísk“ húsíov zo strany Saudskej Arábie a tiež na minulotýždňovú eskaláciu medzi húsíami a Rijádom. Letisko v jemenskom hlavom meste Saná sa stalo minulý týždeň v pondelok terčom útokov, ku ktorému sa prihlásila medzinárodne uznávaná jemenská vláda, pričom objasnila, že tieto útoky mali zabrániť pristátiu iránskeho lietadla.
Povstalci však prisľúbili odvetu za tento útok, ktorý bol prvou veľkou eskaláciu napätia medzi húsíami a Saudskou Arábiou po rokoch relatívneho pokoja. Následne uviedli, že vypálili rakety a drony na saudskoarabské letisko Abhá.
Sarí zdôraznil, že po každom „nerozumnom čine spáchanom bezohľadným saudským nepriateľom“ bude nasledovať komplexná a rozhodná reakcia.
Húsíovia môžu podľa AP vytvoriť nový tlak na Saudskú Arábiu, ktorá sa snaží svojím ropovodom East-West vyvážať ropu z krajiny, keďže Hormuzský prieliv zostáva pod kontrolou Iránu. Týmto ropovodom prúdi ropa do Červeného mora, odkiaľ ju Saudská Arábia dodáva svojim odberateľom.
Jemenskí povstalci od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 ostreľovali v Červenom mori a Adenskom zálive lode patriace Izraelu alebo jeho spojencami. Útoky označili za prejav solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Tieto údery zastavili po uzavretí prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2025.
Hovorca vojenských síl húsíov Jahjá Sarí oznámil, že povstalci „vyhlasujú námorné embargo na zločinného saudského nepriateľa podľa princípu 'oko za oko,' ktoré nadobúda platnosť okamžite po vydaní tohto vyhlásenia“.
AP konštatuje, že vo vyhlásení nie je presne objasnené, v čom embargo spočíva.
Opatrenie je podľa hovorcu reakciou na blokádu „prístavov a letísk“ húsíov zo strany Saudskej Arábie a tiež na minulotýždňovú eskaláciu medzi húsíami a Rijádom. Letisko v jemenskom hlavom meste Saná sa stalo minulý týždeň v pondelok terčom útokov, ku ktorému sa prihlásila medzinárodne uznávaná jemenská vláda, pričom objasnila, že tieto útoky mali zabrániť pristátiu iránskeho lietadla.
Povstalci však prisľúbili odvetu za tento útok, ktorý bol prvou veľkou eskaláciu napätia medzi húsíami a Saudskou Arábiou po rokoch relatívneho pokoja. Následne uviedli, že vypálili rakety a drony na saudskoarabské letisko Abhá.
Sarí zdôraznil, že po každom „nerozumnom čine spáchanom bezohľadným saudským nepriateľom“ bude nasledovať komplexná a rozhodná reakcia.
Húsíovia môžu podľa AP vytvoriť nový tlak na Saudskú Arábiu, ktorá sa snaží svojím ropovodom East-West vyvážať ropu z krajiny, keďže Hormuzský prieliv zostáva pod kontrolou Iránu. Týmto ropovodom prúdi ropa do Červeného mora, odkiaľ ju Saudská Arábia dodáva svojim odberateľom.
Jemenskí povstalci od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 ostreľovali v Červenom mori a Adenskom zálive lode patriace Izraelu alebo jeho spojencami. Útoky označili za prejav solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Tieto údery zastavili po uzavretí prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2025.