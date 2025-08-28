Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Jemen: Izrael podnikol ďalšie nálety na hlavné mesto Saná

Na snímke ľudia sa pozerajú na zničené vozidlá a budovy deň po leteckom útoku Izraela na jemenské hlavné mesto Saná v pondelok 25. augusta 2025. Najmenej štyria ľudia zahynuli a 67 utrpelo zranenia v nedeľu pri izraelských leteckých útokoch v Jemene, uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva pod správou jemenských povstalcov húsíov. TASR o tom informuje podľa správy serveru Euronews. Izrael v nedeľu zasiahol hlavné mesto Saná, a to po tom, čo húsíovia v noci na sobotu odpálili raketu na Izrael. Húsíovia sa pri tomto útoku zamerali na Ben Gurionovo letisko v Tel Avive. Po útoku Izrael nehlásil žiadne obete ani škody.

Hnutie neinformovalo o prípadných obetiach či škodách incidentu.

Autor TASR
Saná 28. augusta (TASR) - Izraelské vzdušné sily vo štvrtok opäť zasiahli jemenské hlavné mesto Saná, oznámila televízia povstalcov húsíov al-Masíra. Miestni obyvatelia hlásili silné výbuchy v južnej a západnej časti mesta. Úder prišiel po nedeľňajších náletoch, pri ktorých v hlavnom meste zahynulo najmenej desať ľudí, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Hnutie neinformovalo o prípadných obetiach či škodách incidentu. Izraelská armáda útok následne potvrdila a oznámila, že zasiahla „vojenský objekt“ v Saná.

Vo štvrtok tiež izraelská protivzdušná obrana zachytila dron vypustený z Jemenu – išlo už o tretí útok namierený na Izrael z tejto krajiny v priebehu týždňa. Povstalci tvrdia, že útokmi vyjadrujú solidaritu s Palestínčanmi v Pásme Gazy.

Napätie v regióne zvyšuje aj situácia okolo Iránu, ktorý je hlavným podporovateľom húsíov. Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo vo štvrtok spustili mechanizmus na obnovenie sankcií OSN voči Teheránu pre jeho jadrový program. Takzvaný „snapback“ proces môže zmraziť iránske aktíva v zahraničí, zastaviť obchody so zbraňami a znovu uvaliť sankcie na jeho balistický program.
