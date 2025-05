Jemen: Izrael zaútočil na letisko v Saná, predtým nariadil evakuáciu

Saná 6. mája (TASR) - Izraelská armáda v utorok vyzvala obyvateľov okolia medzinárodného letiska v jemenskej metropole Saná na okamžitú evakuáciu a spolu so Spojenými štátmi potom na letisko zaútočila. Izraelská armáda útok potvrdila, píše o tom TASR podľa správ agentúr AFP, AP a denníka Times of Israel.



„Vyzývame vás, aby ste sa okamžite evakuovali z oblasti letiska a varovali všetkých, ktorí sa nachádzajú v jeho blízkosti, aby sa okamžite vzdialili,“ napísal hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai na sociálnej sieti. „Ak oblasť neopustíte, ohrozujete vaše životy,“ dodal.



Húsíjské médiá krátko na to útok potvrdili. „Americko-izraelská agresia sa sériou náletov zamerala na medzinárodné letisko v Saná,“ uviedla televízia al-Masíra. Spravodajcovia agentúry AFP z metropoly Jemenu potvrdili, že počuli sériu náletov a videli stúpať dym z viacerých oblastí vrátane letiska.



Izraelská armáda potvrdila letecké útoky na letisko a teraz je „úplne nefunkčné“. Podľa Izraela húsíovia letisko využívajú „na presun iránskych zbraní, vojenského vybavenia a iného zariadenia určeného na teroristické účely“. Bezprostredne neboli známe žiadne informácie o možných zranených alebo obetiach.



Situácia medzi Izraelom a húsíjmi sa vystupňovala v nedeľu, kedy jemenskí povstalci raketou zaútočili na medzinárodné letisko Bena Guriona v Tel Avive, údajne na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Pri útoku utrpelo zranenia šesť ľudí a viaceré letecké spoločnosti dočasne pozastavili letecké spojenie s Tel Avivom.



V rámci odvetnej reakcie Izrael v pondelok zaútočil na viacero miest v Jemene, vrátane prístavného mesta Hudajdá. Incident si podľa húsíov vyžiadal štyri obete a 39 zranených.