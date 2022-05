Koalícia oznámila, že prepustí skupinu väznených povstalcov v Jemene

Rijád 6. mája (TASR) - Medzinárodná vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou, ktorá v Jemene bojuje proti šiitským povstalcom, tzv. húsíom, v piatok oznámila, že prepúšťa skupinu zadržiavaných povstalcov. Ide o súčasť úsilia ukončiť už viac ako sedem rokov trvajúcu vojnu v danom regióne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Koalícia minulý týždeň oznámila, že prepustí 163 väzňov, ktorých obviňovala z účasti na "nepriateľských" aktivitách voči Saudskej Arábii.



Oficiálna saudskoarabská tlačová agentúra SPA v piatok na Twitteri uviedla, že tento proces sa už začal a bude zahŕňať "tri etapy presunu väzňov" z jemenskej metropoly Saná a prístavu Aden na juhu krajiny.



Agentúra presný počet prepustených neuviedla. Hovorca Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Bašír Umar však pre AFP uviedol, že jeho organizácia pracuje na presune viac než 100 osôb zo Saudskej Arábie.



Húsíovia v marci súhlasili s výmenou zajatcov, ktorá by zahŕňala prepustenie 1400 povstaleckých bojovníkov a 823 príslušníkov vládnych síl, pripomína AFP. Posledná takáto výmena sa uskutočnila v októbri 2020.



V Jemene od roku 2014 prebieha vojna, v ktorej proti sebe bojujú vládne jednotky a šiitskí húsíovia. Na strane vládnych síl bojuje od roku 2015 koalícia na čele so sunnitskou Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi. Toto vojenské zoskupenie podporujú Spojené štáty a Británia. V dôsledku vojny zahynuli už státisíce ľudí a milióny museli opustiť svoje domovy.