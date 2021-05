Na ostrove v strategickej úžine Báb al-Mandab budujú leteckú základňu

Dubaj 25. mája (TASR) - Na ostrove pri pobreží Jemenu v strategicky významnej úžine Báb al-Mandab vyrastá "tajomná" letecká základňa. Žiadna krajina sa k jej budovaniu zatiaľ nepriznala, ale predpokladá sa, že za projektom stoja Spojené arabské emiráty, informovala v utorok agentúra AP.



Úžina Báb al-Mandab oddeľuje Červené more od Adenského zálivu, ktorý je súčasťou Arabského mora. Leží v oblasti, cez ktorú prechádzajú kľúčové námorné trasy.



Základňa vyrastá na neveľkom sopečnom ostrove, ktorý patrí Jemenu je známy pod názvami Perim alebo Majjún. V minulosti sa tam opakovanie pokúsili vybudovať pristávaciu dráhu Spojené arabské emiráty, zrejme pre technické problémy súvisiace s náročnosťou výstavby na vulkanickom podloží však nebola dokončená.



Predstavitelia jemenskej medzinárodne uznanej vlády uviedli, že aj za súčasným budovaním leteckej základne stoja SAE. V posledných týždňoch podľa nich k ostrovu Majjún prichádzali lode zo SAE privážajúce zbrane, vojenské vybavenie a vojakov. Predstavitelia SAE na žiadosti agentúry AP o poskytnutie oficiálneho vyjadrenia zatiaľ nereagovali.



Práce na novej pristávacej dráhe v inej časti ostrova sa pravdepodobne začali vo februári tohto roka. Podľa pozorovateľov ide zrejme o súčasť dlhodobých snáh SAE o získanie oporného bodu v strategicky významnej oblasti na juhu Arabského polostrova. Do roku 2019 sa SAE angažovali aj vo vojenskom konflikte prebiehajúcom v Jemene v rámci koalície pod vedením Saudskej Arábie bojujúcej proti jemenským povstalcom.



Na družicových záberoch ostrova z apríla a mája tohto roku, ktoré získala agentúra AP, vidno štartovaciu a pristávaciu dráhu dlhú 1,86 kilometra, pravdepodobne už dobudovanú, a tri letecké hangáre. Dĺžka dráhy podľa expertov umožňuje, aby ju využívali bojové, prieskumné aj nákladné lietadlá. Ostrov by sa tak potenciálne mohol stať základňou pre vojenské a iné operácie v Jemene, Červenom mori, Arabskom zálive či v neďalekej oblasti Afrického rohu.