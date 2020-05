Nový koronavírus spôsobuje v Adene katastrofu, veľa ľudí umiera doma

Aden 21. mája (TASR) - Situácia v najväčšom jemenskom prístavnom meste Aden je v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 kritická. Oznámila to v piatok organizácia Lekári bez hraníc (MSF).



V zdravotnom stredisku MSF v Adene, ktoré je jediným zariadením v južnom Jemene, kde sa liečia pacienti s ochorením COVID-19, od 30. apríla do 17. mája prijali 173 pacientov, pričom najmenej 68 z nich nákaze podľahlo.



"Pokiaľ ide o počet infikovaných ľudí v meste, v našom zdravotníckom zariadení vidíme len špičku ľadovca. Ľudia k nám prichádzajú príliš neskoro. A vieme, že množstvo ďalších ľudí nepríde vôbec - jednoducho umierajú doma," povedala manažérka operácií Lekárov bez hraníc v Jemene Caroline Seguinová.



To, že veľa chorých zostáva doma a mnoho z nich doma aj zomiera, naznačujú oficiálne štatistiky o pohreboch, podľa ktorých v uplynulom týždni zomrelo v Adene každý deň okolo 80 ľudí. Pred pandémiou tam denne zomrelo len zhruba desať ľudí.



Skutočný počet prípadov ochorenia COVID-19 však pre nedostatok testov nie je známy. Zomierajúci pacienti však majú celkom zreteľné symptómy tohto ochorenia.



Obyvatelia Adenu mali zlý prístup k lekárskej starostlivosti ešte pred prepuknutím koronavírusovej pandémie, keďže v Jemene už piaty rok trvá vojnový konflikt. Avšak ani choroby ako malária, horúčka dengue alebo chikungunya v Adene nikdy nespôsobili toľko úmrtí v tak krátkom čase, ako aktuálne ochorenie COVID-19.



"Je potrebné, aby OSN a darcovské krajiny urobili viac. A urobili to urýchlene. Nielen pre Aden, ale pre celý Jemen," povedala Seguinová s tým, že i miestne úrady musia urobiť všetko pre to, aby uľahčili prácu medzinárodným organizáciám ako sú Lekári bez hraníc.



Lekári bez hraníc prvýkrát pôsobili v Jemene v roku 1989. Od roku 2007 sú v tejto krajine nepretržite. V roku 2019 pôsobili v 12 nemocniciach a zdravotníckych centrách a ďalším viac ako 20 zariadeniam v 13 regiónoch poskytovali podporu. Organizácia tiež pomáha s liečbou pacientov s COVID-19 v centre v meste Saná.