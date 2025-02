Jemen: OSN pozastavila svoje humanitárne operácie na severe krajiny

New York 10. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) sa rozhodla pozastaviť svoje humanitárne operácie v bašte jemenských povstalcov húsíov na severe krajiny. OSN to potvrdila v pondelok po zadržaní viacerých svojich zamestnancov, informuje TASR podľa agentúry AP.



Mimoriadne rozhodnutie pozastaviť všetky operácie a programy v severnej provincii Saada bolo spôsobené nedostatkom "potrebných bezpečnostných podmienok a záruk", píše OSN vo vyhlásení.



Pozastavenie operácií má podľa vyhlásenia poskytnúť húsíom a svetovej organizácii čas na "prepustenie svojvoľne zadržiavaného personálu OSN a zabezpečenie podmienok potrebných na poskytovanie dôležitej humanitárnej pomoci" v oblastiach ovládaných povstalcami.



Hovorca húsíov bezprostredne nereagoval na správy so žiadosťou o komentár.



Húsíovia v posledných mesiacoch zadržali desiatky zamestnancov OSN, ako aj ďalšie osoby spojené s humanitárnymi organizáciami. OSN už koncom januára oznámila pozastavenie všetkých ciest svojich predstaviteľov do oblastí ovládaných jemenskými povstalcami.



Občianska vojna v Jemene zúri od roku 2014. Húsíovia ovládajú väčšinu západného jemenského pobrežia a severozápadné oblasti krajiny vrátane hlavného mesta Saná. Medzinárodne uznaná vláda sídli v prístavnom meste Aden na južnom pobreží.



OSN tvrdí, že situácia v Jemene predstavuje jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete. Odhaduje, že pomoc tam potrebuje viac ako 18 miliónov ľudí.