Osud posádky saudskoarabského lietadla je neznámy

Rijád 16. februára (TASR) – Osud posádky saudskoarabského vojenského lietadla typu Panavia Tornado, ktoré sa v piatok zrútilo na severe Jemenu, zostáva aj dnes nejasný, pričom k zostreleniu stroja sa včera prihlásili jemenskí šiitskí vzbúrenci nazývaní húsíovia. Informovala o tom agentúra AFP.



Saudskou Arábiou vedená koalícia bojujúca proti húsíom vyhlásila, že dvom členom posádky viacúčelového stíhacieho lietadla sa pred jeho dopadom na zem v provincii al-Džawf podarilo katapultovať, avšak militanti na nich spustili paľbu z ručných zbraní.



Podľa vyhlásenia velenia koalície sú v súlade s medzinárodným humanitárnym právom za životy a zdravie členov posádky Tornada zodpovedné "teroristické húsíovské milície". Vo vyhlásení sa však neuvádza, či posádka haváriu lietadla, ktoré sa zrútilo na územie ovládané húsíami, prežila, napísala saudskoarabská agentúra SPA.



Ak by sa zostrelenie saudskoarabského lietadla húsíami potvrdilo, pre koalíciu vedenú Saudskou Arábiou by to bol signál, že Iránom podporovaní vzbúrenci disponujú čoraz vyspelejšou vojenskou technikou, vrátane rakiet zem-vzduch. Húsíovia totiž na internete zverejnili video, na ktorom je zachytené odpálenie rakety zem-vzduch. Tá následne na nočnej oblohe zasiahne údajne saudskoarabské lietadlo. To sa potom v plameňoch zrúti na zem.



V odvete za zostrelenie lietadla podnikli koaličné sily na oblasť ovládanú húsíami letecké útoky, pri ktorých podľa vzbúrencov zahynulo 31 civilistov vrátane žien a detí.



Konflikt v Jemene sa začal v roku 2014, keď húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády. Húsíov podporuje Irán, ktorý je rivalom Saudskej Arábie v oblasti Blízkeho východu. Dočasným sídlom medzinárodne uznanej jemenskej vlády sa stalo mesto Aden, zatiaľ čo metropola Saná je v rukách húsíov.