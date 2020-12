Počet obetí výbuchov na adenskom letisku stúpol na najmenej 26

Na snímke ľudia utekajú po explózii na letisku v jemenskom meste Aden 30. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Aden 30. decembra (TASR) - Najmenej 26 mŕtvych a vyše 50 zranených si vyžiadali explózie, ktoré v stredu otriasli medzinárodným letiskom v Adene na juhu Jemenu. K výbuchom došlo krátko po tom, ako na letisku pristálo lietadlo s členmi novej jemenskej vlády národnej jednoty, informovala agentúra AFP.Čo explózie spôsobilo, ani kto je za ne zodpovedný, nebolo bezprostredne jasné. Niektorí jemenskí predstavitelia naznačili, že mohlo ísť o útok miestnych povstalcov podporovaných Iránom, ktorý bol namierený voči členom novej vlády.Na videozázname AFP bolo vidno, ako do areálu letiska dopadli objekty pripomínajúce rakety, ktoré po dopade explodovali.K dvojici výbuchov došlo v momente, keď členovia novej vlády vystupovali z lietadla. Žiaden z ministrov ani členov posádky vládneho lietadla neutrpel zranenia.Výbuchy však spôsobili paniku medzi členmi vlády, ktorí v obave o svoje životy utekali naspäť do lietadla alebo na letiskovú plochu.Po explózii bolo vidieť stĺp hustého dymu stúpajúceho do povetria z blízkosti letiskového terminálu. Svedkovia videli ležať na pristávacej ploche ľudské telá.Jeden z ministrov novej vlády pre AP naznačil, že letisko v Adene sa mohlo stať terčom útoku dronov. Ministrov po explózii okamžite evakuovali z letiska a previezli do prísne stráženého paláca v Adene, v blízkosti ktorého následne došlo k ďalšiemu výbuchu. Členov vlády však neohrozil.Jemenská medzinárodne uznávaná vláda a prívrženci separatistickej organizácie Južná prechodná rada (STC) vytvorili 18. decembra novú vládu. Jej členovia sa oficiálne ujali funkcií pred niekoľkými dňami v Saudskej Arábii. Sformovanie novej vlády by malo zefektívniť boj proti šiitským povstalcom, tzv. húsíom, ktorí ovládajú rozsiahle oblasti Jemenu, prevažne v jeho severnej časti, vrátane hlavného mesta Saná. Nový kabinet bude preto úradovať z Adenu, dôležitého prístavného mesta na juhu Jemenu.