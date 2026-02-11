Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Jemene zahynulo v bojoch 6 stúpencov separatistickej prechodnej rady

Jemenské vládne sily podporované Saudskou Arábiou v januári vytlačili STC podporovanú Spojenými arabskými emirátmi (SAE) z viacerých oblastí v južnom Jemene.

Autor TASR
Saná 11. februára (TASR) - V juhovýchodnom Jemene zahynulo v stredu pri stretoch s miestnymi bezpečnostnými silami šesť prívržencov separatistickej Južnej prechodnej rady (STC). Pre agentúru AFP to uviedli dva zdroje, píše TASR.

Jemenské vládne sily podporované Saudskou Arábiou v januári vytlačili STC podporovanú Spojenými arabskými emirátmi (SAE) z viacerých oblastí v južnom Jemene. Rada odvtedy vyzývala svojich členov, aby organizovali demonštrácie za vytvorenie nezávislého štátu.

Stovky podporovateľov separatistov sa v stredu zhromaždili v hlavnom meste provincie Šabwa pred sídlom miestnych úradov. „Šesť prívržencov STC bolo zabitých a 23 ďalších utrpelo zranenia, keď sa pokúšali vstúpiť do budovy a odstrániť jemenskú vlajku,“ povedal predstaviteľ bezpečnostných zložiek pod podmienkou anonymity. Lekársky zdroj pre AFP potvrdil počet obetí.

Miestne úrady obvinili „ťažko ozbrojených narušiteľov“ z útoku na bezpečnostné zložky a tiež hlásili „viacero mŕtvych a zranených“. Líder STC Ajdarús az-Zubajdí, ktorý podľa saudskoarabských úradov ušiel do Abú Zabí, v utorok vyzval svojich stúpencov, aby „pokračovali v boji“ a zintenzívnili podporu separatistov.

SAE a Saudská Arábia kedysi tvorili koalíciu, ktorá v roku 2015 zasiahla v Jemene na podporu vlády proti Iránom podporovaným povstalcom húsíom. Aliancia sa neskôr rozpadla a SAE podporuje separatistov, ktorí začiatkom decembra zahájili ofenzívu proti vládnym silám.
.

