Provládne sily bombardovali mesto Saná; horel tábor pre migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Saná 7. marca (TASR) - Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou vykonala v nedeľu rozsiahle letecké bombardovanie jemenského hlavného mesta Saná. Zároveň v miestnom stredisku pre migrantov vypukol požiar, pri ktorom zahynulo najmenej osem ľudí. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.Očitý svedok pre AFP uviedol, že nálety koalície spôsobili naprieč mestom obrovské výbuchy. Podľa húsíov došlo k dokopy siedmim náletom.V stredisku pre migrantov v meste Saná vypukol požiar, pri ktorom zahynulo najmenej osem ľudí a 170 utrpelo zranenia. Podľa agentúry DPA nie je príčina požiaru známa. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Twitteri napísala, že konečný počet obetí bude pravdepodobne oveľa vyšší. Viac ako 90 ľudí totiž utrpelo ťažké zranenia.Vojenská koalícia predtým uviedla, že zostrelila v nedeľu dokopy 12 dronov a dve rakety, ktoré povstalci vypálili na Saudskú Arábiu.Boje v Jemene sa napriek naliehaniu Spojených štátov a medzinárodného spoločenstva v ostatných dňoch ešte zintenzívnili. AFP v sobotu priniesla informáciu, že od piatka zahynulo v prudkých bojoch najmenej 90 ľudí z oboch súperiacich strán.Húsíovia začali ešte minulý mesiac s ofenzívou na provinciu Maarib, ktorá je v severnom Jemene už poslednou baštou provládnych jednotiek. Armádu v jej boji so vzbúrencami podporuje spomínaná vojenská koalícia, ktorej velí Saudská Arábia.Jemen je v stave občianskej vojny od roku 2014, keď šiitskí húsíovia dobyli hlavné mesto Saná a väčšinu severu krajiny. V roku 2015 sa do tejto vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády. Húsíov zase podporuje šiitský Irán, ktorý je v oblasti Blízkeho východu rivalom sunnitskej Saudskej Arábie.Konflikt si vyžiadal desaťtisíce životov a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy. Vytvoril tiež humanitárnu krízu, ktorú OSN označuje za najhoršiu na svete.