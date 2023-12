Jemenské rakety vypálené z územia povstalcov minuli loď v prielive

Dubaj 13. decembra (TASR) – Dve rakety vypálené z územia Jemenu ovládaného húsijskými povstalcami minuli komerčný ropný tanker plaviaci sa prielivom Báb al-Mandab. V stredu to vyhlásil nemenovaný americký zdroj, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Americká vojenská loď počas incidentu tiež zostrelila zrejme húsijský dron letiaci smerom k nej. Žiadne zranenia nehlásili, uviedol zdroj.



Cieľom raketového útoku bol tanker Ardmore Encounter na prepravu ropy a chemických látok, plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov. Loď podľa dostupných údajov smerovala z Indie na sever k Suezskému prieplavu a mala na palube ozbrojenú ochranku.



Húsijskí povstalci podporovaní Iránom predtým útočili na lode plaviace sa pod vlajkou Izraela alebo vo vlastníctve izraelských občanov a firiem. Aktuálny útok spolu s utorkovým útokom, pri ktorom bol cieľom nórsky tanker, však naznačujú, že útoky pravdepodobne rozšírili aj na lode, ktoré sa prielivom Báb al-Mandab plavia bez zjavného spojenia s Izraelom. Ak by sa to potvrdilo, znamenalo by to výrazné rozšírenie medzinárodného dosahu vojenského konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy.



Cez prieliv Báb al-Mandab, ktorý spája Červené more s Adenským zálivom, prechádzajú kľúčové trasy námornej dopravy.