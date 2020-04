Rijádom vedená koalícia vyhlásila pre COVID-19 prímerie v Jemene

Saná 9. apríla (TASR) - Koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá v jemenskej občianskej vojne podporuje provládne sily, vyhlásila v stredu v súvislosti so šírením nového koronavírusu dvojtýždňové prímerie v boji so šiitskými povstalcami známymi ako húsíovia. S odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa Rijádu o tom informovala agentúra AFP.



"Vyhlasujeme prímerie na dva týždne. Očakávame, že ho húsíovia príjmu. Pripravujeme tak podmienky pre boj s COVID-19" v Jemene, uviedol pre agentúru zdroj. Jednostranné prímerie by malo začať platiť vo štvrtok o 11.00 h. SELČ.



Jemen je od roku 2014 v stave občianskej vojny. Tá vypukla, keď húsíovia ovládli hlavné mesto Saná. Koalícia vedená Saudskou Arábiou bojuje proti jemenským vzbúrencom od roku 2015. Konflikt si celkovo vyžiadal viac ako 10.000 obetí na životoch a spôsobil humanitárnu krízu.