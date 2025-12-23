< sekcia Zahraničie
Jemen sa s húsíjmi dohodol na výmene tisícov vojnových väzňov
Dohodu uzavreli predstavitelia oboch strán po takmer dvojtýždňových rokovaniach v ománskej metropole Maskat.
Autor TASR
Saná 23. decembra (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia a medzinárodne uznávaná jemenská vláda sa dohodli na vzájomnej výmene väzňov. Celkovo by sa mala týkať takmer 3000 osôb, vrátane siedmich obyvateľov Saudskej Arábie. V utorok na to upozornila agentúra AFP, píše TASR.
Dohodu uzavreli predstavitelia oboch strán po takmer dvojtýždňových rokovaniach v ománskej metropole Maskat. Omán zohráva kľúčovú úlohu ako sprostredkovateľ v tomto konflikte, ktorý už trvá viac ako desať rokov, pripomína AFP.
Člen vládnej delegácie uviedol, že sa s povstalcami dohodli na výmene a prepustení „tisícov“ vojnových väzňov.
Húsíjský predstaviteľ na platforme X potvrdil, že „dnes (v utorok - pozn. TASR) podpísali dohodu... o realizácii rozsiahlej výmeny väzňov, ktorá sa týka 1700 našich väzňov výmenou za 1200 ich väzňov, vrátane siedmich obyvateľov Saudskej Arábie a 23 obyvateľov Sudánu“.
Vyslanec OSN v Jemene Hans Grundberg dohodu privítal ako „pozitívny a významný krok, ktorý, dúfame, zmierni utrpenie zadržaných a ich rodín v celom Jemene“.
„Jej účinná implementácia si bude vyžadovať pokračujúce zapojenie a spoluprácu oboch strán, koordinovanú regionálnu podporu a trvalé úsilie s cieľom nadviazať na tento pokrok smerom k ďalším prepusteniam,“ dodal Grundberg.
Dohodu uzavreli predstavitelia oboch strán po takmer dvojtýždňových rokovaniach v ománskej metropole Maskat. Omán zohráva kľúčovú úlohu ako sprostredkovateľ v tomto konflikte, ktorý už trvá viac ako desať rokov, pripomína AFP.
Člen vládnej delegácie uviedol, že sa s povstalcami dohodli na výmene a prepustení „tisícov“ vojnových väzňov.
Húsíjský predstaviteľ na platforme X potvrdil, že „dnes (v utorok - pozn. TASR) podpísali dohodu... o realizácii rozsiahlej výmeny väzňov, ktorá sa týka 1700 našich väzňov výmenou za 1200 ich väzňov, vrátane siedmich obyvateľov Saudskej Arábie a 23 obyvateľov Sudánu“.
Vyslanec OSN v Jemene Hans Grundberg dohodu privítal ako „pozitívny a významný krok, ktorý, dúfame, zmierni utrpenie zadržaných a ich rodín v celom Jemene“.
„Jej účinná implementácia si bude vyžadovať pokračujúce zapojenie a spoluprácu oboch strán, koordinovanú regionálnu podporu a trvalé úsilie s cieľom nadviazať na tento pokrok smerom k ďalším prepusteniam,“ dodal Grundberg.